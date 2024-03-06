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Тюремный срок грозит сельчанке за кражу потерянного телефона в Барнауле

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Тюремный срок грозит сельчанке за кражу потерянного телефона в Барнауле

Против женщины возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Алтайское линейное управление МВД России

В январе 44-летняя жительница Барнаула обратилась в дежурную часть Алтайского ЛУ МВД с заявлением о пропаже телефона на автовокзале. Об инциденте сообщили в пресс-службе транспортной полиции .

Сотрудникам уголовного розыска ведомства удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя жительница села Карпово Второе. Злоумышленница пояснила, что в районе автовокзала увидела оставленный на ограждении мобильный телефон. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, присвоила гаджет себе.

На данный момент уголовное дело с обвинением по факту кражи направлено в суд. Похищенное изъяли и вернули хозяйке. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Взято отсюда.

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