Турист упал с высоты в пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус
Тело погибшего эвакуировали при помощи коммерческого вертолета
Фото: pxhere.com
Турист из Краснодара насмерть разбился при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Спасатели рассказали, что участник группы сорвался вниз на высоте пять тысяч метров. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью.
Отмечается, что мужчина был в составе организованной группы из 14 человек.
Для того, чтобы доставить тело погибшего домой, привлекали частный вертолет.