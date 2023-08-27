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Турист упал с высоты в пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус

ГОРНЯК2201 mins

Тело погибшего эвакуировали при помощи коммерческого вертолета

Фото: pxhere.com

Турист из Краснодара насмерть разбился при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Спасатели рассказали, что участник группы сорвался вниз на высоте пять тысяч метров. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью. 

Отмечается, что мужчина был в составе организованной группы из 14 человек.

Для того, чтобы доставить тело погибшего домой, привлекали частный вертолет. 

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