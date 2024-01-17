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Туристический маршрут по курортам Сибири создадут в 2024 году

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Его разработка обсуждается с 2023 года

Туристический маршрут по курортам Сибири создадут в 2024 году

Фото: pxhere.com

В 2024 году создадут туристический маршрут из Новосибирска в Шерегеш и Бийск, который будет проходить через горнолыжные курорты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на поезде туристы смогут посетить горнолыжные базы Шерегеша и Бийска, после чего вернутся в Новосибирск. Представители РЖД и турбизнеса обсуждают создание маршрута с 2023 года.

“Цена вполне привлекательная при условии, если загрузим восемь вагонов, не меньше. В этом пределе лежит задача, чтобы экономику привести к рентабельности”, – рассказал представитель Межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” (МАСС) Геннадий Гусельников.

РЖД уже готовы к запуску поезда, решается вопрос с туроператорами, которые пока не предоставляют подобных туров.

Горняк22

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