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Туса под Псковом затмила “голую вечеринку”. Оторвались по полной под “Щеневмерлу”

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03 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Псковской области,видимо, решили превзойти “голую вечеринку” Ивлеевой или хотя бы приблизиться к такому скандалу. Жители Порхова “зажигали” на дискотеке под песню Верки Сердючки “Шеневмерла”. Пишет “Царьград”.

Скандал в городе Порхове Псковской области разгорелся после того, как в местном “Подслушано” выложили видео с дискотеки во дворце культуры, где гости вечеринки отплясывают под песню артиста-русофоба Андрея Данилко (Верки Сердючки), который неоднократно высказывал гадости в адрес России. На весь ДК звучали слова: “Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так”.

Автор поста отметил, что не считает такие “вечеринки”, особенно с такими песнями, уместными во время СВО и трагедий в разных городах России, связанных с терроризмом Киева.

“Ребятушки, не думаю, что нашим парням, которые мобилизованы и уже больше года в лесах живут и за Родину костьми ложатся, этот фан новогодний понравится! Вроде не под “ще не вмерла” плясать надобно! Но это моё скромное мнение, может у других земляков другое мнение!”, – говорится в сообщении.

Фото: GENNADII USOEV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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