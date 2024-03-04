Творческие студии для будущих журналистов работают в Барнауле

Дети с восьми лет могут бесплатно изучить основы фото и видеосъемки, а также научиться говорить, как ведущие новостей. Корреспондент «Катунь 24» Анастасия Меньшакова побывала в гостях у будущих коллег третьего марта – в Международный день детского телевидения и радиовещания.

Источник фото: Катунь 24

Будущих операторов, фотографов, корреспондентов и ведущих обучают в «Панораме+». В барнаульской студии тележурналистики преподают основы техники речи, монтажа видеороликов, фото-, видеосъемки. Теорию отрабатывают на практике и выпускают готовые медиапродукты. Интересно даже малышам из начальной школы.

«Мы брали раньше с 11, потому что они более-менее осознанные и понимают, что журналистика – профессия очень тяжелая. Но, я заметила, что к нам рвутся дети маленькие. С восьми лет, девяти – им уже сложнее. Но они приходят сюда, потому что им здесь нравится, им здесь комфортно. Они остаются и со временем получают навыки», — рассказала педагог студии тележурналистики «Панорама+» Анжела Жихарева.

Кто-то приходит в студию, чтобы найти новое хобби. Кто-то уже четко решил связать жизнь с журналистикой и учится с заделом на будущее. Но полученные навыки пригодятся и тем, и другим в любом деле. Например, когда оператор приезжает на съемку, он должен оперативно разобрать штатив, установить на него технику и начинать снимать. Так, установка штатива на скорость развивает ловкость.

В барнаульском объединении «ФотоКиноМульти» есть занятия по актерскому мастерству и технике речи. В этом году приоритетное направление здесь – съемка репортажей, игровых и короткометражных фильмов. Поэтому детей учат и основам фото-, видеосъемки, мультипликации и как вести себя в кадре. Важно подчеркнуть – это не театральная студия.

«Многие ребята-театралы, выходя, например, перед камерой тоже зажимаются, потому что выйти на сцену что-то сказать и выйти перед камерой – это совершенно разные вещи. Мы работаем больше на камеру. Например, даже когда снимаем мультфильм и нужно его озвучить – мы тоже очень часто встаем перед камерой. Ребенок проигрывает внутренний мир своего мультипликационного героя, его характер, различные его действия с помощью голоса», — уточнила руководитель объединения «ФотоКиноМульти» Яна Коваленко.

Дети после занятий начинают больше читать, грамотно писать и красиво говорить. По словам руководителя, растет успеваемость в школе, появляется уверенность в себе.

«Когда я пришла в это объединение, я познакомилась с хорошими людьми, которые каждый день меня заряжают позитивными эмоциями», — поделилась участница объединения «ФотоКиноМульти» Александрина Миронова.

В этом году «Сами» исполняется 33 года. Все началось с газеты, которая выходит и по сей день – кстати, официально зарегистрированное СМИ. Но редакция не останавливается на одном формате.

«Сейчас мы готовим ребят к работе в современной журналистике. И готовить их только к работе с печатным словом не очень рационально. Поэтому у нас ребята снимают видео, записывают аудио, монтируют, создают интернет-проекты. У нас великолепная команда, благодаря которой это можно делать. Благодаря грантам мы очень хорошо обеспечили себя оборудованием. Это камеры, это компьютеры, это ноутбуки, пульты», — сообщила главный редактор детско-юношеской газеты «САМИ» Наталья Юмашева.

Педагоги учат детей снимать и монтировать новости, социальные ролики, игровое кино. Но прежде, чем взять в руки фотоаппарат, – юные корреспонденты напишут сценарий, предварительный или уже готовый текст, если съемка не репортажная.

С таким багажом знаний, как у выпускников «Панорамы», «ФотоКиноМульти» и «Сами», гораздо проще успешно выполнить творческое задание и поступить на бюджет факультета журналистики. Даже столичного: таких примеров много. Но даже если выбрать другую профессию – то же знание композиции кадра поможет сделать красивую аватарку в соцсети.

Взято отсюда.

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