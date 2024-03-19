Творческий показ: упражнения и этюды

16 марта в рамках зачёта по дисциплине «Тренинг по мастерству актёра» на 1 заочном курсе ЛТ-217з состоялся творческий показ (преподаватели по режиссуре и актёрскому мастерству Р.Г. Гарибов и И.А. Молодов). Студенты продемонстрировали упражнения «Наблюдение за людьми. Портреты» и «Имитации звёзд эстрады», а также этюдные зарисовки на следующие темы: «Этюд на музыкальной основе», «Этюд на основе поэзии», «Этюд на создание сценической атмосферы».

При работе над упражнением «Наблюдение за людьми. Портреты» студенты продемонстрировали умение наблюдать жизнь и выхватывать из окружающей жизни то, что необходи­мо для создания сценического образа. Именно с этого студенты начинают осваивать ис­кусство перевоплощения.

В режиссёрских этюдах задача усложняется тем, что такие этюды предполагают воплощение на сцене замысла другого человека – автора. Это требует серьезнейшего освоения «мира автора», его мировоззрения. Студенты, проанализировав творчество автора, смогли вскрыть актуальные темы и проблемы, предложить интересные замыслы этюдов.

Индивидуальность каждого студента наиболее ярко раскрылась в упражнение «Имитация звезд эстрады». Преподаватели отметили органичность, заразительность, убедительность, живое соединение с исполнителем и точную передачу индивидуальных особенностей и артистических приемов каждой эстрадной звезды.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , горно алтайск свежие новости республики алтай ,