Творите свою судьбу. Гороскоп на 13 – 19 января

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

ОВЕН

На кону крупный проект, грант или прочее не менее масштабное мероприятие. И имеет смысл выложиться по полной программе. Также становится значимой фигура супруга или начальника. Совместными усилиями вы способны как вознестись на пьедестал, так и все провалить.

ТЕЛЕЦ

Будет много переписки, разговоров, различного рода обсуждений. Под вопросом здоровье родственников, да и ваше не мешало бы укрепить. Хлопотное время. Придется вникнуть в какие-то узкие вопросы, приобрести недостающие знания и навыки. И вы решительно возьметесь за дело.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы находитесь в группе риска в отношении вирусных заболеваний. Берегитесь и проводите профилактику. В деловой сфере предстоит стать активнее, вскоре забот и бумаг станет меньше. И, несмотря на занятость, проявите внимание к спутникам жизни.

РАК

Вероятны перепады настроения, вас будет мотать вверх-вниз от сверхзаботы о близких до желания независимости, отсюда импульсивность поведения. Лучше отвлечься от эмоциональных качелей, переключить мозг. Интеллектуальные задачки сейчас будут решаться быстро. Не лучшие дни для покупки техники.

ЛЕВ

Пришло время входить в рабочую колею и наладить режим. А также распределить текущие нагрузки, посетить врачей с целью проверить свое здоровье, запланировать лечение. В том числе и расписать предстоящие действия в календаре и систематически ими заниматься.

ДЕВА

Предстоят различные торжества, встречи с родственниками, что принесет немало беспокойства. Плюс здоровье способно подвести. Особенно под ударом опорно-двигательный аппарат. Первое, что необходимо сделать, это успокоиться, никуда не спешить и особо не напрягаться.

ВЕСЫ

Вполне вероятно, что вы решите начать жизнь с чистого листа и сейчас закрываете предыдущую страницу личных отношений. Подул ветер перемен, и многим захочется почувствовать себя свободными. Ваше от вас не уйдет, а наносное отвалится. В труде и творчестве все отлично.

СКОРПИОН

Хорошо пойдет интеллектуальная деятельность, общение, поездки. Беритесь за сложные проекты, удача благоволит вам. И позвольте себе то, что приносит радость, сами творите свою жизнь. Будет и возможность дополнительного заработка, кроме того, не возбраняется заняться улучшением собственной внешности.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас тоже уместно уделить внимание внешнему виду, ведь по одежке встречают. При прочих несомненных ваших достоинствах вы иногда пренебрегаете первым впечатлением. И пришло время это исправить. Косвенно это повлияет на улучшение материального положения.

КОЗЕРОГ

Работоспособность, энергичность, востребованность – все на высоте, вы оказываетесь в нужном месте в нужное время. Контакты и связи приносят пользу. Единственное, что усложняет дело, – внутренне вы взвинчены и способны переживать по пустякам. Не стоит излишне беспокоиться о будущем.

ВОДОЛЕЙ

Если предстоит какая-то поездка, то она может рассорить даже самых любящих супругов. Момент такой, что из мухи способен вырасти слон. Важно контролировать эмоции и переключиться на другие дела, постепенно накал страстей спадет, напряжение нивелируется.

РЫБЫ

Следует активнее общаться, не сидеть дома. Сейчас все это сработает во благо и на перспективу. И будет получено истинное удовольствие от общения. Расширяйте сферу влияния, выходите из тени на арену жизни, творите свою судьбу.

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда.

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