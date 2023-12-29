"Слово чабана" Фото: скриншот из видео бурятской пародии на "Слово пацана" – "Слово Чабана"

Съемки клипа прошли в Карымском районе Забайкальского края. Главную роль исполнил Цэдаши Барадишириев. Кроме того, в ролике снялся и сам постановщик

Режиссер Баяр Барадиев снял пародию на сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” – “Слово чабана. Кровь в колбасе”. Об этом рассказали в Telegram-канале правительства Забайкалья.

Ролик рассказывает о бурятском чабане, который ухаживает за домашним скотом, а также выясняет отношения с другими чабанами на фоне зимней степи. Все это происходит под перепетую песню “АИГЕЛ” “Пыяла”.

“А теперь запомни. Ты теперь чабан. Ты теперь в степи, а вокруг одни бараны”, – говорит голос за кадром.

По словам постановщика Баяра Барадиева, идея снять такое видео родилась спонтанно. Режиссер надеется, что ролик станет своеобразным подарком для забайкальцев к Новому году.

Между тем пародию оценили не только земляки постановщика. В комментариях под видео ролик хвалят не только жители множества российских регионов, но и соседних стран.

Ранее “Толк” писал о том, будет ли продолжение сериала “Слово пацана” и откуда слухи о съемках второго сезона.

Взято отсюда