Фонари. Ночь Фото: pixabay.com

Мужчина кидался снегом, избил остановку и поднимал руку на свою спутницу. Очевидцы вызывали скорую помощь, но дебоширов не забрали

Житель улицы Сухэ-Батора в Барнауле заметили странную парочку под своими окнами. Мужчина и женщина устроили шумные разборки, пишут горожане в Telegram-канале “Черное и Белое Барнаул”.

Все произошло ночью на Сухэ-Батора, 11. Мужчина кидал в лицо женщины снежки, брал ее за капюшон и тыкал лицом в остановку.

“Кричал на нее, видимо, угрожал. Полицию и реанимацию вызывали, но она простояла 5-7 минут и уехала. Также мужчина бил по остановке кулаками, ногами”, – описывают местные жители.

Барнаульцы полагают, что возмутители спокойствия были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в Барнауле мужчина разбил палкой припаркованное авто.

Взято отсюда