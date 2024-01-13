Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

Фонари. Ночь Фото: pixabay.com

Мужчина кидался снегом, избил остановку и поднимал руку на свою спутницу. Очевидцы вызывали скорую помощь, но дебоширов не забрали

Житель улицы Сухэ-Батора в Барнауле заметили странную парочку под своими окнами. Мужчина и женщина устроили шумные разборки, пишут горожане в Telegram-канале “Черное и Белое Барнаул”.

Все произошло ночью на Сухэ-Батора, 11. Мужчина кидал в лицо женщины снежки, брал ее за капюшон и тыкал лицом в остановку.

“Кричал на нее, видимо, угрожал. Полицию и реанимацию вызывали, но она простояла 5-7 минут и уехала. Также мужчина бил по остановке кулаками, ногами”, – описывают местные жители.

Барнаульцы полагают, что возмутители спокойствия были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в Барнауле мужчина разбил палкой припаркованное авто.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Барнауле по факту ДТП с 8-летним ребенком завели уголовное дело

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Житель Бийска пойдет под суд за отстрел лося и вылов 70 кг рыбы

13.01.2024

 Интересное

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах

13.01.2024

 Интересное

Правила щедрого вечера накануне Старого Нового года. Народные приметы 13 января

13.01.2024

 Интересное

С Днем печати! Яркие поздравления журналистам, редакторам и всем причастным

13.01.2024

 Интересное

В Барнауле начнется суд над экс-зампрокурора Новосибирской области

13.01.2024

 Интересное

Скончался актер из Улиц разбитых фонарей и Тайн следствия Сергей Гавлич

13.01.2024

 Интересное

Мать погибшего на СВО бийчанина не может получить удостоверение

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix