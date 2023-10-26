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Тыквенный Спас отметят в одной из российских школ вместо Хеллоуина 

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ученикам ижевской школы № 16 предложили отметить Тыквенный Спас. По словам администрации школы, это славянский народный праздник, который в России отмечают 31 октября. Тыква в этот день почитается как символ урожая, плодородия, здоровья и долголетия, сообщили в группе образовательного учреждения во «ВКонтакте». Ученикам предложили принести в школу тыквы и нарядиться в костюмы, «соответствующие тематике в оранжевой, черной, красной цветовой гамме». При этом школьникам запретили приходить в спортивной форме, «маскарадных костюмах нечистой силы» и в гриме. В школе поясняют, что цель праздника — разгрузить учащихся от традиционной школьной формы и дать волю фантазии. Впервые упоминания о Тыквенном Спасе появились в Сети в 2022 году. Однако такого праздника не существует. В русской православной церкви отмечают только Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы.

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