реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Тундряная куропатка попала в объектив фотоловушки на Алтае

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Тундряная куропатка попала в объектив фотоловушки на Алтае

Птицу сняли в Алтайском биосферном заповеднике

Фотоловушка, установленная в высокогорной части Алтайского заповедника, зафиксировала тундряную куропатку. Фото с ловушки, установленной Юрием Калинкиным, появилось на страницах группы «Алтайский биосферный заповедник».

На снимке – птица из семейства фазановых. Тундряная куропатка меньше своих белых сородичей. Длина ее тела – около 35 см. Судя по снимку, птица еще не начала менять зимнее оперение.

Отметим, что тундряная куропатка занесена в российский «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».

погода на 10 дней , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре…

В Луганске локализовали природный пожар

В Луганске локализовали природный пожар

Сотрудник МЧС России. Архивное фото Спасатели локализовали природный пожар в…

В Луганске потушили природный пожар

В Луганске потушили природный пожар

Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото Спасатели полностью ликвидировали…

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

Автомобиль полиции. Архивное фото Новгородскому фермеру грозит уголовная ответственность за…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp