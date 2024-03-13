Тундряная куропатка попала в объектив фотоловушки на Алтае

Птицу сняли в Алтайском биосферном заповеднике

Фотоловушка, установленная в высокогорной части Алтайского заповедника, зафиксировала тундряную куропатку. Фото с ловушки, установленной Юрием Калинкиным, появилось на страницах группы «Алтайский биосферный заповедник».

На снимке – птица из семейства фазановых. Тундряная куропатка меньше своих белых сородичей. Длина ее тела – около 35 см. Судя по снимку, птица еще не начала менять зимнее оперение.

Отметим, что тундряная куропатка занесена в российский «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».

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Взято отсюда