Тундряная куропатка попала в объектив фотоловушки на Алтае

Птицу сняли в Алтайском биосферном заповеднике
Фотоловушка, установленная в высокогорной части Алтайского заповедника, зафиксировала тундряную куропатку. Фото с ловушки, установленной Юрием Калинкиным, появилось на страницах группы «Алтайский биосферный заповедник».
На снимке – птица из семейства фазановых. Тундряная куропатка меньше своих белых сородичей. Длина ее тела – около 35 см. Судя по снимку, птица еще не начала менять зимнее оперение.
Отметим, что тундряная куропатка занесена в российский «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».
погода на 10 дней , прогноз погоды на 10 дней ,
Взято отсюда