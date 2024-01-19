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Турецкие банки перестают принимать платежи из России. Останемся ли мы без мандаринов и помидоров?

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Поставщики товаров из Турции столкнулись с проблемой оплаты товаров

Турецкие банки перестают принимать платежи из России. Останемся ли мы без мандаринов и помидоров?

Российские предприятия столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг в Турции, об этом в начале недели сообщила Ассоциация экспортеров и импортеров. «Фонтанке» подтвердили.

По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Турецкое издание Ekonomim сообщает, что денежные переводы почти прекратились с 1 января. Деньги либо отправлялись обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. Минторговли Турции уже начало разбираться в проблеме.

Что случилось?

Собеседники «Коммерсанта» указывают, что турецкие банки ужесточили контроль после введения 12-го санкционного пакета ЕС: при проведении платежей в лирах стали требовать больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки. Но ситуация резко обострилась после выхода 22 декабря указа президента США о вторичных санкциях.

Турецкие банки ситуацию не комментируют. Но, вероятно, отказы принимать платежи из России связаны с опасениями турецких финансовых организаций попасть под вторичные санкции, отмечает Ekonomim. Фактически банки перестраховываются, отказываясь проводить платежи даже за товары компаний, не внесенных в санкционные списки.

Издание также не исключает, что Турция могла пойти на такие меры, чтобы добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), Генассамблея которой пройдет в феврале.

Кого затронула проблема

По данным Ассоциации экспортеров и импортеров, чаще всего турецкие банки ограничивают платежи, связанные с IT-технологиями, авиакомпонентами, энергоресурсами, металлами, оборудованием, химией, автомобильной отраслью, а также с алкогольной и косметической продукцией. Однако есть отказы и по товарам, не входящим в санкционные списки, говорит эксперт.

Сложности возникли в том числе при оплате поставок продуктов питания, рассказали «Фонтанке» участники рынка. «Большинство банков платежи не пропускает», — подтвердили в компании «Айбарус», специализирующейся на поставке фруктов и овощей. Однако несколько финансовых организаций всё же принимают оплату, и сейчас деньги отправляют через них. Так что, по словам собеседника «Фонтанки», на стабильность поставок ситуация пока не повлияла. «Выкручиваемся», — сообщил он. На вопрос, объясняют ли как-то турецкие банки происходящее, представитель «Айбаруса» только развел руками: всё и так понятно.

Другой источник в крупном поставщике плодоовощной продукции сообщил, что его бизнес проблема «пока сильно не затрагивает». Больше пострадали предприятия, «которые находились в санкционных ситуациях», — говорит он.

Президент Ассоциации российских и турецких предпринимателей Наки Карааслан подтвердил в разговоре с «Фонтанкой», что «проблема давно есть и процесс просто усиливается». Однако от более подробного комментария отказался.

— Два государства будут решать этот вопрос, — отметил он.

В сети «Лента», развивающей собственный импорт, а также в fashion-ретейлере «Мэлон Фэшн Груп», работающем в том числе с турецкими фабриками, также воздержались от комментария по поводу ситуации.

— Туристический рынок сталкивается с проблемами при платежах с момента введения санкций, но успешно справляется с ними, — отметила руководитель комиссии по выездному туризму РСТ Северо-Запад Мария Ушакова. По ее словам, сейчас для турецкого направления не сезон и транзакций немного. Платежи в рублях идут.

— Турецкая туриндустрия заинтересована в нас, поэтому не думаю, что это будет большой проблемой, — заключила она.

Что поставляет нам Турция?

В 2023 году турецкий экспорт в Россию увеличился на 23,2% по сравнению с 2022 годом и составил до 9,4 млрд долларов, сообщает Ekonomim.

Более 20% ввезенных товаров — в долларах — составляет промышленное оборудование. Еще год назад было 15%, и как сильно взлетела эта номенклатура — бросается в глаза. Всего за год на 80%, а по сравнению с допандемийным 2019 годом — в 4 раза.

Кроме этих, критически важных для российской экономики товаров, очень сильно за последний год вырос импорт электроники и автомобилей. В штуках турецкое статистическое ведомство не показывает, так что, возможно, большую роль сыграло подорожание товаров из-за удлинения логистического плеча. Однако факт остается фактом: заметная часть телефонов, компьютеров и машин на нашем рынке появляется благодаря сотрудничеству с Турцией.

Заметно падение импорта овощей. После резкого роста с середины 2022 года, который продолжался до июня 2023-го, их поток заметно просел. Чем это можно объяснить — непонятно, но очевидно, что не падением цен.

Зато очень заметно вырос поток одежды, обуви и аксессуаров из Турции. Их к нам приходит заметно меньше, чем из Китая (там объем приближается к 6 млрд), но всё же можно предположить, что качество товара с турецкого направления, которого мы получили за 11 месяцев на 837 млн долларов, заметно лучше.

Отдельно можно отметить крайне важную для экономики РФ номенклатуру — семена. По ней мы всё ещё критически зависим от импорта, и остановка поставок с условного Запада сильно бьет по фермерам. Нетрудно догадаться, что в целом семенной материал также стал дороже, чем удавалось покупать раньше, но по нынешним временам выбирать особо не приходится.

Взято Источник
19.01.2024

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