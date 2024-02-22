реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Туристы в Таиланде массово заболевают неизвестной болезнью

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Туристы в Таиланде массово заболевают неизвестной болезнью

Вирус. Исследование Фото: pixabay.com

Местные врачи пока не выявили причину недуга. Медики предполагают, что это может быть как грипп и коклюш, так и неизвестный вирус

В Таиланде туристы начали массово жаловаться на неизвестную болезнь, которую якобы вызывает странный вирус, сообщает “АиФ”.

По словам зараженных, недуг протекает долго, от трех недель до одного месяца. При этом инфицированные страдают от высокой температуры, сильного кашля и слабости.

“Говорить о том, что это новый вирус, пока нет оснований. Думаю, это что-то такое, что всегда было. Просто в связи с тем, что климат в Таиланде тропический, с высокой влажностью, то даже обычные острые респираторные заболевания там могут протекать длительно. Например, вследствие присоединения грибковой или бактериальной инфекции”, – объяснила профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, также могла сыграть свою роль и акклиматизация, ведь в России сейчас зима, а к теплому климату организму, в том числе иммунитету, нужно привыкнуть. На фоне этого серьезные осложнения на легких могут начаться даже при обычном ОРВИ. Кроме того, после отдыха туристы уезжают обратно и повторный климатический перепад может делать их восприимчивее к обычным заболеваниям.

Специалист также предположила, что, исходя из длительности заболевания, недуг может вызывать бактерия, а не вирус.

“На грипп не похоже. Высока вероятность, что это какая-то сочетанная инфекция, может быть, даже не у всех одно и то же”, – отметила она.

В настоящее время врачи обсуждают вариант с коклюшем – это очень заразное бактериальное заболевание, которое поражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

“Да, это может быть коклюш. Он сопровождается двух-трехмесячным кашлем, который происходит уже после того, как люди давно перенесли острую фазу. “Застрявший” кашель может говорить о том, что коклюш имел место ранее. Но естественно, без анализов ничего конкретного сказать нельзя”, – заключила биолог.

Ранее врачи объяснили, почему жители Алтайского края дольше и тяжелее болеют ОРВИ. По мнению медиков, причиной долгого течения заболевания может стать наложение друг на друга нескольких инфекций.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Бесконечный труд приведет к серьезным проблемам Звездное небо ночью /…

Узнать больше
Семин считает, что «Зениту» нужно что-то менять в борьбе за чемпионство

Семин считает, что «Зениту» нужно что-то менять в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил…

Узнать больше
Марченко: Украина уже ощутила нехватку средств из-за задержек помощи от Запада

Марченко: Украина уже ощутила нехватку средств из-за задержек помощи от Запада

Украины уже испытала дефицит бюджетных средств из-за задержек западной финансовой…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp