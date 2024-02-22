Вирус. Исследование Фото: pixabay.com

Местные врачи пока не выявили причину недуга. Медики предполагают, что это может быть как грипп и коклюш, так и неизвестный вирус

В Таиланде туристы начали массово жаловаться на неизвестную болезнь, которую якобы вызывает странный вирус, сообщает “АиФ”.

По словам зараженных, недуг протекает долго, от трех недель до одного месяца. При этом инфицированные страдают от высокой температуры, сильного кашля и слабости.

“Говорить о том, что это новый вирус, пока нет оснований. Думаю, это что-то такое, что всегда было. Просто в связи с тем, что климат в Таиланде тропический, с высокой влажностью, то даже обычные острые респираторные заболевания там могут протекать длительно. Например, вследствие присоединения грибковой или бактериальной инфекции”, – объяснила профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, также могла сыграть свою роль и акклиматизация, ведь в России сейчас зима, а к теплому климату организму, в том числе иммунитету, нужно привыкнуть. На фоне этого серьезные осложнения на легких могут начаться даже при обычном ОРВИ. Кроме того, после отдыха туристы уезжают обратно и повторный климатический перепад может делать их восприимчивее к обычным заболеваниям.

Специалист также предположила, что, исходя из длительности заболевания, недуг может вызывать бактерия, а не вирус.

“На грипп не похоже. Высока вероятность, что это какая-то сочетанная инфекция, может быть, даже не у всех одно и то же”, – отметила она.

В настоящее время врачи обсуждают вариант с коклюшем – это очень заразное бактериальное заболевание, которое поражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

“Да, это может быть коклюш. Он сопровождается двух-трехмесячным кашлем, который происходит уже после того, как люди давно перенесли острую фазу. “Застрявший” кашель может говорить о том, что коклюш имел место ранее. Но естественно, без анализов ничего конкретного сказать нельзя”, – заключила биолог.

Ранее врачи объяснили, почему жители Алтайского края дольше и тяжелее болеют ОРВИ. По мнению медиков, причиной долгого течения заболевания может стать наложение друг на друга нескольких инфекций.

Взято отсюда