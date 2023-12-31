«Турнир поколений» завершился соревнованиями по бадминтону и настольному теннису

В заключительный день «Турнира поколений», 24 декабря, состоялись соревнования по бадминтону и настольному теннису.

Среди восьми смешанных пар лучшими бадминтонистами стали студенты из Китая. Новогодний кубок в настольном теннисе забрали Александр Репкин и Татьяна Сибирских , а тренер сборной АлтГУ по гиревому спорту Петр Алпеев показал невероятную универсальность и попал в тройку призеров сразу в двух видах спорта.

Призеры соревнований:

Бадминтон 1 место – «0812 КНР» ( Вэй Елинь , Лю Юйлинь ); 2 место – «Успех» ( Владимир Суворов , Маргарита Агафонова ); 3 место – «Победа» ( Петр Алпеев , Ирина Васильева ).

Настольный теннис, мужчины 1 место – Александр Репкин ; 2 место – Петр Алпеев ; 3 место – Леонид Турунов , Игорь Берш .

Настольный теннис, женщины 1 место – Татьяна Сибирских ; 2 место – Юй Вэньцзюнь .

Главный секретарь новогоднего кубка АлтГУ Наталья Лобыгина подвела итоги «Турнира поколений»:

«Организуя новогодний кубок, мы преследовали цель привлечь преподавателей, сотрудников университета к систематическим занятиям физической культурой и спортом, независимо от возраста и физической подготовленности. К сожалению, не многие сотрудники нашли время и возможность насладиться здоровой, спортивной атмосферой, получить позитивные эмоции. Выпускники университета и студенты, напротив, приняли активное участие, показали заинтересованность в подобных соревнованиях. Хочу выразить слова благодарности профсоюзной организации, которая подготовила мандариновые призы для всех победителей и сладкие булочки для участников соревнований по северной ходьбе и лыжным гонкам. Лыжников стоит отметить отдельно, они создали атмосферу настоящего новогоднего праздника на «Турнире поколений».

Все, кто активен, и кто не ленится, могут легко подружиться со спортом. Надеюсь, нам удалось донести эту мысль до каждого участника новогоднего кубка».

Взято отсюда.

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