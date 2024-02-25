Из огня спасатели вывели 14 человек, среди них были дети

25 февраля 2024, 11:20164Написать комментарий

В ночь на 25 февраля в Барнауле на улице 2-й Строительной, 42 загорелся жилой дом, сообщает официальный телеграм-канал ГУ МЧС по региону. Когда приехали пожарные, квартира на первом этаже уже полыхала.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю NGS22.RU рассказали, что людей удалось вывести по лестничным маршам. Всего эвакуировали 14 человек, из них трое детей.

Один мужчина надышался дымом и сейчас в больнице. Редакция спросила о его состоянии в пресс-службе Минздрава региона. Пока нам не ответили, позже новость будет дополнена.

Огонь тушили 30 пожарных. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, в квартире пострадали мебель и вещи. Причины возгорания в ведомстве пока не уточнили.

На сайте мэрии говорится, что для жильцов развернули пункт временного размещения на улице Советской Армии, 73. Всего там десять мест, восемь из них уже заняты.

В ближайшее время власти проведут обследование дома. Его дальнейшая эксплуатация пока под вопросом.

Обновлено: дом на улице 2-й Строительной, 42 признали непригодным для проживания. Власти города ввели режим повышенной готовности. Доступ в дом ограничен. На территории дежурят полицейские, говорится в официальном телеграм-канале мэрии. Двухэтажку построили в 1954-м. В 2022-м ее признали аварийной, добавили в сообщении.

На сайте dom.mingkh.ru говорится, что дом возвели в 1960-м, и он исправен. Данных об аварийности на портале нет, впрочем как и о последнем капремонте.

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Взято Источник

25.02.2024