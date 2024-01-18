Тысяча чертей! Внучка Боярского поразила интернет своими формами — смотрим горячие фото звездной наследницы

В последнее время мы часто рассказываем о детях звезд, которые уже на пятки наступают своим знаменитым родственникам

18 января 2024, 18:00114Написать комментарий

Как будто совсем недавно все дамы сходили с ума от пышных усов и голоса с хрипоцой Михаила Боярского. Вжух, на дворе 2024 год и старшей внучке народного артиста Екатерине уже 25 лет. Девушка не пошла по стопам своих знаменитых родственников и пробует себя на музыкальном олимпе. Впервые Екатерина привлекла к себе внимание, когда стала одной из дебютанток светского общества на традиционном мероприятии журнала Tatler. Редакция Городских порталов решила посмотреть, как выглядит наследница звездной династии сейчас.

Екатерина Боярская — внучка актера Михаила Боярского и дочь депутата Госдумы Сергея Боярского. Пока в Сети больше обращают внимание на формы Кати, чем на талант, но всё может измениться. Раньше Катя выпускала музыку под псевдонимом VENNA. В прошлом году она представила своим подписчикам новый альбом из четырех песен — «Кобейн», «Бывшая подруга», «Забери меня из дома» и «Биполярка».

В песнях сама Катя называет себя плохой девочкой и поет, что она «устала быть в этом дурдоме». Несомненно наследница звездной династии специально выбирает провокационные образы, чтобы привлечь внимание к своему творчеству.

Интересно, что звездный дедушка не в восторге от того, что дети и внуки пошли по его стопам и стали публичными людьми.

— Катя мне присылает песни, я слушаю. Мне ничего из ее творчества не близко, но я рад, что она что-то делает, а не бегает бессмысленно по клубам. Я таким же был, когда взял гитару и стал заниматься, все с удивлением и непониманием смотрели: «Битломан какой-то…» Катя в поиске себя, пускай ищет. Найдет — хорошо, не найдет — не страшно. Самое главное, чтобы девчонки удачно вышли замуж, а мальчики нашли себе хороших жен, — говорил Боярский в одном из своих интервью.

Екатерина делится в Сети не только своими фото и записями песен, а также рассуждает о жизни. Например, про школу Катя вспоминает без теплоты.

— Вспоминаю школу с ужасом. Самое ужасное время для меня, лучше бы я отсидела 11 лет в тюрьме. Возможно, психологических травм было бы меньше, — считает она.

Между тем у Боярской-младшей теплые отношения с родственниками. Члены звездной семьи трепетно отзываются о наследнице.

Еще истории о жизни детей богатых и знаменитых

Еще один яркий наследник, который привлек к себе внимание СМИ, — Василий Рыбин. Сыну Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина только 24 года, а молодой человек уже успел жениться, развестись и представить родителям новую возлюбленную.

Но публика интересовалась Василием и до перипетий в личной жизни. Многих поразила внешность звездного наследника: длинноволосый, статный, со стальным прессом. В Сети брутального шатена даже прозвали Акваменом.

«Как же ты хорош!»; «Сыграйте, пожалуйста, принца в фильме. С такой внешностью не сниматься — кощунство»; «Когда впервые увидела вас по телевидению, была удивлена. Насколько красивый молодой человек. У таких замечательных родителей должен был родиться именно такой ребенок», — восторгаются в соцсетях подписчики Василия.

Кстати, Василий неплохо поет — он создал музыкальную группу и говорит, что хочет покорить российский шоу-бизнес.

Как живет сын Децла

После смерти Кирилла Толмацкого осталась его музыка и единственный сын — Меркурий Антоний Иоан Киселев. Парень взял один из творческих псевдонимов своего отца (Juzeppe. — Прим. ред.), добавил к нему Junior и уже снял свой первый клип.

О том, что рэпер был близок с наследником, говорили все знакомые семьи. Особую связь отца и сына отмечали и поклонники, следившие за жизнью кумира: одинаковые стиль и прически. Музыкант забирал сына из школы, гулял и играл с ним. Нередко Тони участвовал в концертах отца или был за кулисами. За год до своей смерти Кирилл рассказывал, как воспитывает сына.

— Я вообще всё делаю, что нужно: и готовлю, и в школу вожу, и уроки делаю… Помогаю с английским и математикой. Я не избегаю своих отцовских обязанностей. И простых бытовых обязанностей тоже, — делился рэпер.

Сам юноша в интервью говорил:

— Отец был для меня колонной, на которую опиралась вся моя жизнь. Я мог не париться, заниматься всякой фигней. У нас какой был договор: я вырасту, отучусь и стану его концертным менеджером. Я рассчитывал на то, что я уже нашел свою нишу. А когда он умер, это будто из-под тебя табуретку выбили.

Чем занимается дочь Дмитрия Пескова

26-летняя наследница пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза популярна в социальных сетях. Но сейчас она там появляется всё реже. Возможно, виной всему недавнее бракосочетание с Русланом Голбазовым. По информации СМИ, свадьба прошла в октябре прошлого года.

О личности предполагаемого зятя Дмитрия Пескова известно немного: 35-летний бизнесмен Руслан Голбазов, по информации СМИ, — выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара вместе уже больше трех лет. Голбазов был партнером Песковой по ресторанному бизнесу, вместе с сестрой Маликой создал ООО «Русская коммерческая группа», которое занималось консалтингом и аутсорсингом, а также является владельцем 50% акций в разных инвестиционных фирмах: «Атлант», «Главбелрыба», «Хард констракшн» и ООО «Кидхаус».

Лиза является вице-президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив и сотрудничает с модными брендами.

Наши популярные статьи про звезд

Нашел молоденькую? Почему на самом деле развелись Вера Брежнева и Константин Меладзе — фото предполагаемой разлучницы;

любовь с топ-менеджером и песни с Путиным: откуда взялся патриотический певец SHAMAN и кто помог ему попасть на кремлевскую сцену;

голубая луна всему виной: как жил, любил и болел Борис Моисеев.

Взято Источник

19.01.2024