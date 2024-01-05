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Тысячи русских граждан депортируют с территории Латвии

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В общей сложности депортация из Латвии грозит 1 167 россиянам. Как передает “МК”.

Депортация грозит гражданам России, “которые не выполнили требования пересмотренного миграционного закона и не подали документы на получение вида на жительство в стране”. Пояснили в миграционном ведомстве Латвии.

В начале зимы 2023 года было заявлено о потенциальной депортации 1 213 российских граждан, однако 46 уже покинули страну.

Всего известно, что депортации подвергнутся равное количество мужчин и женщин, а так же 789 россиян старше 60 лет.

ФОТО: PIXABAY.COM

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Автор: glavred

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