Тысячи русских граждан депортируют с территории Латвии

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В общей сложности депортация из Латвии грозит 1 167 россиянам. Как передает “МК”.
Депортация грозит гражданам России, “которые не выполнили требования пересмотренного миграционного закона и не подали документы на получение вида на жительство в стране”. Пояснили в миграционном ведомстве Латвии.
В начале зимы 2023 года было заявлено о потенциальной депортации 1 213 российских граждан, однако 46 уже покинули страну.
Всего известно, что депортации подвергнутся равное количество мужчин и женщин, а так же 789 россиян старше 60 лет.
ФОТО: PIXABAY.COM
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