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У алтайского браконьера изъяли автомобиль в пользу Минобороны РФ

редактор01 mins

Мужчина застрелил лося, не имея на это разрешения

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае судебные приставы изъяли в доход государства автомобиль у браконьера, который охотился на лося. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю, машину передадут Минобороны РФ. 

Мужчина застрелил животное без разрешения. Специалисты нашли следы убийства: магазины от карабина, патроны, гильзы и тушу мертвого лося. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (“Незаконная охота”).

Суд признал мужчину виновным, наказав его штрафом и конфискацией автомобиля. ФССП по Бийску и Бийскому району изъяла транспортное средство – в будущем Mitsubishi окажется у Минобороны. 

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