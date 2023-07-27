ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
Новости Алтай
СГК: горячую воду подали во все дома в Барнауле, но на ряде участков идет ремонт
Новости Алтай
Такой день. Встреча Мишустина и Томенко и дожди в Алтайском крае до конца месяца
Новости Алтай
Дожди и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 27 июля
Новости Алтай
“Деньги закопали в землю”. Какой урожай получат крестьяне в Алтайском крае?
Новости Алтай
На забудьте отдохнуть. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 июля

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай209 News
Новости Горняк64 News
Образование69 News
Общество134 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт86 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

У Алтайского театра драмы – новый главный режиссер. Кто он и какие спектакли поставит

редактор01 mins

Знакомьтесь, Георгий Цнобиладзе. Теперь он будет отвечать за все творческие процессы в театре

Новый главреж театра драмы Георгий Цнобиладзе / Фото: Екатерина Смолихина

Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина получил первого за десять лет нового главного режиссера. Им стал выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Георгий Цнобиладзе. Постановщика журналистам представила руководитель учреждения Любовь Березина. Вместе они рассказали, как изменится жизнь театра при новом главреже и какие постановки стоит ожидать зрителям уже в ближайшее время.

Кто такой Георгий Цнобиладзе?

Родился в Ленинграде и в 2007 году окончил местную академию театрального искусства у Льва Долина. Потом несколько лет работал актером Малого драматического театра. В качестве режиссера ставил спектакли в разных городах страны: Бийске, Выборге, Ельце, Волгодонске, Новороссийске и других. Номинант и лауреат различных профессиональных премий. С 2021 по 2022 год работал главным режиссером Саратовского театра юного зрителя. В этом году в Бийском драматическом театре выйдет постановка “Женитьба Бальзаминова” в постановке Цнобиладзе.

Почему главным режиссером театра драмы выбрали именно его?

Директор учреждения Любовь Березина неоднократно повторила, что Георгия выбрали из многих кандидатов. Постановщик уже сотрудничал с театром драмы и Березиной, а также актерам понравилась манера работы Цнобиладзе. Директор театра драмы утверждает, что “Георгий – свой человек, который сразу проникся духом учреждения”. В качестве примера Любовь Березина рассказала историю, как постановщик во время репетиций ходил в тапочках. И это впечатлило труппу.

“Я пригласила Георгия принять участие в нашей лаборатории по созданию постановки о жизни Василия Шукшина. Общаясь с ним, я услышала те вещи, которые мне близки. Это очень дорогого стоит. Я провела много переговоров с режиссерами, некоторые мне кандидатуры не согласовывали. Некоторые после этого боялись работать в Барнауле. Одного постановщика коллектив не принял. Как ежика. Тут никаких ежиков нет, мы говорим с Георгием на одном театральном языке. Очень надеюсь, что наш роман будет долговечным. Я об этом давно мечтала”, – пояснила Любовь Березина.

Директор учреждения также объяснила, что раньше она отвечала за многие творческие процессы. Сейчас же, с появлением главрежа, Березина сможет сосредоточиться на улучшении материально-технического состояния театра. В частности, обсуждается с краевыми властями вопрос о покупке нового звукового оборудования, о ремонте экспериментальной, а также главной сцены театра.

Сам Георгий Цнобиладзе пояснил журналистам, что в трудовом договоре нет срока, который он должен проработать в театре драмы. В Барнауле Георгию предоставили служебную квартиру в доме для работников культурных учреждений на улице Сизова. Приглашение питерского режиссера не означает, что в театре не будут сотрудничать с другими постановщиками. Сам Георгий пояснил, что ему понадобится полноценный сезон, чтобы вникнуть во все творческие процессы и познакомиться с актерами. В частности, будут регулярно проходить репетиции по технике речи.

“Я с большим воодушевлением приступаю к работе”, – отметил режиссер.

Какие постановки намерен ставить новый главный режиссер?

Уже сейчас идет работа над спектаклем “Король Лир”. Его премьера намечена на октябрь. Цнобиладзе – большой фанат Шекспира. Главную роль в постановке исполнит выдающийся актер Георгий Обухов.

При этом Георгий сообщил журналистам, что ему комфортнее работать с прозой: особенно с произведениями XX века, а также современными авторами. Однако режиссер попытается работать в разных жанрах. Что касается зрителей, то Георгий хотел бы видеть в зале театра драмы молодых людей, а не строго консервативную публику.

“Театр формирует зрителей, которые на него ходят. Я уверен, что в городе есть большое количество зрителей, которые любят разные постановки. Очень сложно сделать что-то, чтобы нравилось абсолютно всем. Возможно, это и не нужно. Задача театра – решить, для какого зрителя работать. Нам есть о чем сказать и мы хотим разобраться в том, что происходит вокруг нас”, – отметил Цнобиладзе.

Постановщик высказался и на тему цензуры в театре. По его словам, они с Любовью Березиной не обсуждали темы, о которых нельзя говорить со сцены. Георгий высказал надежду, что таких поводов даже не будет за время его работы в Барнауле.

Почему появление главрежа – важное событие для театра?

Главного режиссера в алтайском театре драмы не было около десяти лет. В разные годы учреждение возглавляли такие постановщики, как Владимир Золотарь (принес театру две “Золотые маски”), Роман Феодори, Илья Ротенберг, которые продолжили свою успешную деятельность после того как покинули Барнаул. С Владимиром Золотарем, пожалуй, ассоциируются последние успехи театра драмы. Именно его постановки “Пиковая дама”, “Собачье сердце” и “Войцек” позволили театру прогреметь на всю Сибирь и Россию.

В интервью amic.ru Любовь Березина рассказывала, что многие кандидатуры главрежа не согласовывали на уровне губернатора Алтайского края Александра Карлина. В частности, так “срезали” режиссера Алексея Логачева, который подходил театру по всем параметрам и был готов жить в Барнауле. Кроме того, многие постановщики боятся работать в театре драмы после нескольких скандалов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News