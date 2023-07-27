У Алтайского театра драмы – новый главный режиссер. Кто он и какие спектакли поставит

Знакомьтесь, Георгий Цнобиладзе. Теперь он будет отвечать за все творческие процессы в театре













































Новый главреж театра драмы Георгий Цнобиладзе / Фото: Екатерина Смолихина

Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина получил первого за десять лет нового главного режиссера. Им стал выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Георгий Цнобиладзе. Постановщика журналистам представила руководитель учреждения Любовь Березина. Вместе они рассказали, как изменится жизнь театра при новом главреже и какие постановки стоит ожидать зрителям уже в ближайшее время.

Кто такой Георгий Цнобиладзе?

Родился в Ленинграде и в 2007 году окончил местную академию театрального искусства у Льва Долина. Потом несколько лет работал актером Малого драматического театра. В качестве режиссера ставил спектакли в разных городах страны: Бийске, Выборге, Ельце, Волгодонске, Новороссийске и других. Номинант и лауреат различных профессиональных премий. С 2021 по 2022 год работал главным режиссером Саратовского театра юного зрителя. В этом году в Бийском драматическом театре выйдет постановка “Женитьба Бальзаминова” в постановке Цнобиладзе.

Почему главным режиссером театра драмы выбрали именно его?

Директор учреждения Любовь Березина неоднократно повторила, что Георгия выбрали из многих кандидатов. Постановщик уже сотрудничал с театром драмы и Березиной, а также актерам понравилась манера работы Цнобиладзе. Директор театра драмы утверждает, что “Георгий – свой человек, который сразу проникся духом учреждения”. В качестве примера Любовь Березина рассказала историю, как постановщик во время репетиций ходил в тапочках. И это впечатлило труппу.

“Я пригласила Георгия принять участие в нашей лаборатории по созданию постановки о жизни Василия Шукшина. Общаясь с ним, я услышала те вещи, которые мне близки. Это очень дорогого стоит. Я провела много переговоров с режиссерами, некоторые мне кандидатуры не согласовывали. Некоторые после этого боялись работать в Барнауле. Одного постановщика коллектив не принял. Как ежика. Тут никаких ежиков нет, мы говорим с Георгием на одном театральном языке. Очень надеюсь, что наш роман будет долговечным. Я об этом давно мечтала”, – пояснила Любовь Березина.

Директор учреждения также объяснила, что раньше она отвечала за многие творческие процессы. Сейчас же, с появлением главрежа, Березина сможет сосредоточиться на улучшении материально-технического состояния театра. В частности, обсуждается с краевыми властями вопрос о покупке нового звукового оборудования, о ремонте экспериментальной, а также главной сцены театра.

Сам Георгий Цнобиладзе пояснил журналистам, что в трудовом договоре нет срока, который он должен проработать в театре драмы. В Барнауле Георгию предоставили служебную квартиру в доме для работников культурных учреждений на улице Сизова. Приглашение питерского режиссера не означает, что в театре не будут сотрудничать с другими постановщиками. Сам Георгий пояснил, что ему понадобится полноценный сезон, чтобы вникнуть во все творческие процессы и познакомиться с актерами. В частности, будут регулярно проходить репетиции по технике речи.

“Я с большим воодушевлением приступаю к работе”, – отметил режиссер.

Какие постановки намерен ставить новый главный режиссер?

Уже сейчас идет работа над спектаклем “Король Лир”. Его премьера намечена на октябрь. Цнобиладзе – большой фанат Шекспира. Главную роль в постановке исполнит выдающийся актер Георгий Обухов.

При этом Георгий сообщил журналистам, что ему комфортнее работать с прозой: особенно с произведениями XX века, а также современными авторами. Однако режиссер попытается работать в разных жанрах. Что касается зрителей, то Георгий хотел бы видеть в зале театра драмы молодых людей, а не строго консервативную публику.

“Театр формирует зрителей, которые на него ходят. Я уверен, что в городе есть большое количество зрителей, которые любят разные постановки. Очень сложно сделать что-то, чтобы нравилось абсолютно всем. Возможно, это и не нужно. Задача театра – решить, для какого зрителя работать. Нам есть о чем сказать и мы хотим разобраться в том, что происходит вокруг нас”, – отметил Цнобиладзе.

Постановщик высказался и на тему цензуры в театре. По его словам, они с Любовью Березиной не обсуждали темы, о которых нельзя говорить со сцены. Георгий высказал надежду, что таких поводов даже не будет за время его работы в Барнауле.

Почему появление главрежа – важное событие для театра?

Главного режиссера в алтайском театре драмы не было около десяти лет. В разные годы учреждение возглавляли такие постановщики, как Владимир Золотарь (принес театру две “Золотые маски”), Роман Феодори, Илья Ротенберг, которые продолжили свою успешную деятельность после того как покинули Барнаул. С Владимиром Золотарем, пожалуй, ассоциируются последние успехи театра драмы. Именно его постановки “Пиковая дама”, “Собачье сердце” и “Войцек” позволили театру прогреметь на всю Сибирь и Россию.

В интервью amic.ru Любовь Березина рассказывала, что многие кандидатуры главрежа не согласовывали на уровне губернатора Алтайского края Александра Карлина. В частности, так “срезали” режиссера Алексея Логачева, который подходил театру по всем параметрам и был готов жить в Барнауле. Кроме того, многие постановщики боятся работать в театре драмы после нескольких скандалов.

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