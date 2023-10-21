У части барнаульцев ограничили подачу тепла и горячей воды из-за аварии

Устранить поломку планируют к 20:00

Фото: unsplash.com

Три бригады специалистов устраняют дефект трубопровода на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщили в телеграм-канале СГК.

Из-за этого у части жителей Дальних Черемушек наблюдается временное снижение параметров подачи отопления и горячей воды, отметили в компании. В комментариях при этом люди отмечают, что горячей воды и тепла в их квартирах нет вообще.

Рабочие тем временем устраняют поломку. В общей сложности они заменят два с половиной метра трубы. Работы завершат до 20:00.

Горняк22



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