У многих увеличилась пенсия еще с 1 января. Но есть категории, которые еще не получали прибавку

Деньги / Фото: amic.ru

Многие россияне получат прибавку к пенсии с 1 февраля 2024 года. Масштабная индексация пенсий по старости уже прошла 1 января. Но категорий граждан, которые получают ежемесячные выплаты от государства, намного больше. И пенсии им повышают в разное время.

Рассказываем, у кого и на сколько вырастут пенсии с 1 февраля 2024 года.

1

Что за повышение пенсий ожидается 1 февраля 2024 года?

На самом деле повысят не пенсии, а ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Это пособие, которое назначают различным льготным категориям граждан. Обычно эти люди уже получают какую-либо пенсию – страховую или социальную. А поскольку ЕДВ приходит на карту вместе с пенсией, ее считают своеобразной прибавкой. Соответственно, после индексации ЕДВ увеличится и сумма, которую ежемесячно получают пенсионеры. 2

У кого вырастут пенсии с 1 февраля 2024 года?

У тех, кто вместе с пенсией ежемесячно получает ЕДВ. Категорий федеральных льготников очень много – десятки. Но самых многочисленных несколько, основные из которых:

инвалиды всех групп;

дети-инвалиды;

ветераны боевых действий;

участники ВОВ;

граждане, пострадавшие от воздействия радиации;

инвалиды войны;

Герои Советского Союза и России;

Герои Социалистического труда.

Кстати, благодаря другой индексации с 1 февраля увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Впрочем, ненамного.

3

На сколько увеличится ЕДВ в России с 1 февраля?

Точно сказать невозможно. Во-первых, суммы ЕДВ для всех категорий разные. А во-вторых, повышение будет зависеть от итогового уровня инфляции за 2023 год. Но ожидается, что с 1 февраля ЕДВ будет проиндексированы на 7,4 или 7,5%. Если так и произойдет, то основные категории льготников с февраля начнут получать ЕДВ в следующем размере:

инвалиды I группы – 5 330 рублей ;

; инвалиды II группы – 3 814 рублей ;

; инвалиды III группы – 3 047 рублей ;

; дети-инвалиды – 3 814 рублей ;

; ветераны боевых действий – 4 189 рублей.

Важно: эти суммы актуальны для тех льготников, которые отказались от набора социальных услуг (НСУ). НСУ – это услуги в натуральном виде, которые положены человеку: бесплатные лекарства, обслуживание, проезд и т.д. Ежегодно рассчитывается сумма этого набора. Если отказаться от него, вам будут выплачивать НСУ в деньгами.

После индексации сумма набора соцуслуг составит 1 579 рублей.

4

На сколько вырастут пенсии у работающих пенсионеров с 1 февраля?

Совсем ненамного. Напомним, для работающих пенсионеров индексация в России сейчас не предусмотрена. Единственное, на что они могут рассчитывать, – перерасчет пенсии в августе каждого года. Схема расчета сложная и основана на пенсионных коэффициентах. Так вот, с 1 февраля на 7,5% проиндексируют сам пенсионный коэффициент – он вырастет с 123,77 до 133,05 рубля. При этом каждый случай индивидуален, и невозможно сказать, на сколько увеличится пенсия у работающих пенсионеров. 5

Когда будут проиндексированы сами социальные пенсии?

1 апреля. Это традиционная дата индексации социальных пенсий в России.

Горняк22



Источник