реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

У части россиян вырастут пенсии с 1 февраля 2024 года. У кого и на сколько?

Подписывайся на ГОРНЯК22!

У многих увеличилась пенсия еще с 1 января. Но есть категории, которые еще не получали прибавку

У части россиян вырастут пенсии с 1 февраля 2024 года. У кого и на сколько?

Деньги / Фото: amic.ru

Многие россияне получат прибавку к пенсии с 1 февраля 2024 года. Масштабная индексация пенсий по старости уже прошла 1 января. Но категорий граждан, которые получают ежемесячные выплаты от государства, намного больше. И пенсии им повышают в разное время.

Рассказываем, у кого и на сколько вырастут пенсии с 1 февраля 2024 года.

1

Что за повышение пенсий ожидается 1 февраля 2024 года?

На самом деле повысят не пенсии, а ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Это пособие, которое назначают различным льготным категориям граждан. Обычно эти люди уже получают какую-либо пенсию – страховую или социальную. А поскольку ЕДВ приходит на карту вместе с пенсией, ее считают своеобразной прибавкой. Соответственно, после индексации ЕДВ увеличится и сумма, которую ежемесячно получают пенсионеры. 2

У кого вырастут пенсии с 1 февраля 2024 года?

У тех, кто вместе с пенсией ежемесячно получает ЕДВ. Категорий федеральных льготников очень много – десятки. Но самых многочисленных несколько, основные из которых:

  • инвалиды всех групп;
  • дети-инвалиды;
  • ветераны боевых действий;
  • участники ВОВ;
  • граждане, пострадавшие от воздействия радиации;
  • инвалиды войны;
  • Герои Советского Союза и России;
  • Герои Социалистического труда.

Кстати, благодаря другой индексации с 1 февраля увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Впрочем, ненамного.

3

На сколько увеличится ЕДВ в России с 1 февраля?

Точно сказать невозможно. Во-первых, суммы ЕДВ для всех категорий разные. А во-вторых, повышение будет зависеть от итогового уровня инфляции за 2023 год. Но ожидается, что с 1 февраля ЕДВ будет проиндексированы на 7,4 или 7,5%. Если так и произойдет, то основные категории льготников с февраля начнут получать ЕДВ в следующем размере:

  • инвалиды I группы – 5 330 рублей;
  • инвалиды II группы – 3 814 рублей;
  • инвалиды III группы – 3 047 рублей;
  • дети-инвалиды –3 814 рублей;
  • ветераны боевых действий – 4 189 рублей.

Важно: эти суммы актуальны для тех льготников, которые отказались от набора социальных услуг (НСУ). НСУ – это услуги в натуральном виде, которые положены человеку: бесплатные лекарства, обслуживание, проезд и т.д. Ежегодно рассчитывается сумма этого набора. Если отказаться от него, вам будут выплачивать НСУ в деньгами.

После индексации сумма набора соцуслуг составит 1 579 рублей.

4

На сколько вырастут пенсии у работающих пенсионеров с 1 февраля?

Совсем ненамного. Напомним, для работающих пенсионеров индексация в России сейчас не предусмотрена. Единственное, на что они могут рассчитывать, – перерасчет пенсии в августе каждого года. Схема расчета сложная и основана на пенсионных коэффициентах. Так вот, с 1 февраля на 7,5% проиндексируют сам пенсионный коэффициент – он вырастет с 123,77 до 133,05 рубля.  При этом каждый случай индивидуален, и невозможно сказать, на сколько увеличится пенсия у работающих пенсионеров. 5

Когда будут проиндексированы сами социальные пенсии?

1 апреля. Это традиционная дата индексации социальных пенсий в России.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

 Новости Алтай

Безопасный спуск: в Бийске убрали наледь с лестниц

19.01.2024

 Новости Алтай

Программу «Земский учитель» продлили до 2030 года из-за ее востребованности

19.01.2024

 Новости Алтай

Актера сериалов “Две судьбы” и “Каменская” задержали за хранение наркотиков

19.01.2024

 Новости Алтай

В Иркутской области исследователи потеряли радиационный источник с цезием-137

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

19.01.2024

 Новости Алтай

66-летний житель Москвы надругался над 22-летним другом своей дочери

19.01.2024

 Новости Алтай

Проект «Формирование комфортной городской среды» продлили в Алтайском крае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске