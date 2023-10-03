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У Киева осталось только два пути

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о том, что у Украины есть только два пути. Первый — это капитуляция, а второй — это прекращение своего существования. Пишет Военное Дело.

Таким образом он прокомментировал требования Украины, которые еще называют «планом Зеленского». По мнению аналитика, такой план совершенно недееспособен. Он подразумевает вывод войск, уход России из Крыма, возвращение границ 1991 года, выплату репараций и выдачу Владимира Путина международному уголовному суду. Такой план, по словам Джонсона, никогда не будет реализован, а конфликт будет завершен исключительно на российских условиях.

«И вариантов у киевского руководства осталось мало — капитулировать или допустить исчезновение Украины как государства», резюмировал экс-аналитик американской внешней разведки.

Напомним, в четверг генсек НАТО Столтенберг встретился в Киеве с украинским президентом Зеленским. Глава НАТО подержал украинскую «формулу мира» и вновь повторил обещание поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется». Также Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО — это вопрос времени.

Фото: Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

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