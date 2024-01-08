У них круглее? В чем отличие «новых», приезжих из Турции яиц от российских

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. На наш рынок должны поступить куриные яйца из Турции. Многим стало интересно, в чем отличия этих яиц от местных аналогов, как пишет “ГородКиров”.

Вкусовые характеристики, конечно, идентичны, ведь турецкие куры едят российский корм. А вот визуально турецкие яйца, скорее всего, будут иметь некоторые отличия: желтки должны быть более яркими. Это связано с особенностями питания турецких птиц, ведь они потребляют больше травы и овощей.

Еще яйца немного крупнее по сравнению с отечественными аналогами.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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