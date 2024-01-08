Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

У них круглее? В чем отличие «новых», приезжих из Турции яиц от российских

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. На наш рынок должны поступить куриные яйца из Турции. Многим стало интересно, в чем отличия этих яиц от местных аналогов, как пишет “ГородКиров”.

Вкусовые характеристики, конечно, идентичны, ведь турецкие куры едят российский корм. А вот визуально турецкие яйца, скорее всего, будут иметь некоторые отличия: желтки должны быть более яркими. Это связано с особенностями питания турецких птиц, ведь они потребляют больше травы и овощей.

Еще яйца немного крупнее по сравнению с отечественными аналогами.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

горняк

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Центробанк Ирана: банки страны и России могут проводить операции напрямую

08.01.2024

 Новости

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

08.01.2024

 Новости

Dagens Nyheter: после вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных

08.01.2024

 Новости

Газзаев о Шершуне: он оставил большой след в самом начале становления ЦСКА

08.01.2024

 Новости

ВСУ обстреляли промышленную зону в Шебекино под Белгородом

08.01.2024

 Новости

На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие

08.01.2024

 Новости

ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

08.01.2024

 Новости

Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

08.01.2024

 Интересное

Ученый предупредил о том, что в 2024-м на Землю обрушится множество магнитных бурь

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix