У пожилого рубцовчанина нашли полтора килограмма марихуаны

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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники полиции изъяли у жителя Рубцовска более полутора килограмм запрещенного вещества.

Во время проверки поступившей оперативной информации сотрудники полиции обнаружили в доме 62-летнего местного жителя вещество растительного происхождения.

Как пояснил житель города, дикорастущую коноплю он собрал и заготовил для собственного употребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, как порталу “вРубцовске.ру” сообщили в МО МВД России “Рубцовский”.

Фото: penzavzglyad.ru

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Автор: vizitka01

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