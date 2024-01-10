У пожилого рубцовчанина нашли полтора килограмма марихуаны

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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники полиции изъяли у жителя Рубцовска более полутора килограмм запрещенного вещества.
Во время проверки поступившей оперативной информации сотрудники полиции обнаружили в доме 62-летнего местного жителя вещество растительного происхождения.
Как пояснил житель города, дикорастущую коноплю он собрал и заготовил для собственного употребления.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, как порталу “вРубцовске.ру” сообщили в МО МВД России “Рубцовский”.
Фото: penzavzglyad.ru
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