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У россиян готовятся отбирать автомобили: Литовцы с ухмылкой уже потирает руки

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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Литве объявили о планах конфисковать автомобили с русскими номерами. Литовская таможня заявила, что до 11 марта владельцам этих транспортных средств необходимо либо зарегистрировать их в Литве, либо покинуть Европейский Союз. Пишет Царьград.

Начиная с 11 марта, Литва приступит к изъятию автомобилей с русскими регистрационными номерами в рамках санкций ЕС против России. Такой суровый меры объявлена на официальном сайте таможенной службы Латвии.

Отмечается, что транзитным машинам с русскими номерами, следующим в Калининградскую область или из нее, будет разрешено находиться в Литве в течение одних суток. Однако владелец должен находиться в транспортном средстве, иначе его просто не пропустят через границу.

На территории Литвы до сих пор находятся водители автомобилей, зарегистрированных в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо покинуть Европейский Союз, – говорится в сообщении литовской таможни.

Напомним, что аналогичное объявление было сделано Латвией в прошлом месяце.

Стоит отметить, что уже 8 сентября 2023 года Европейская комиссия приняла решение распространить санкции ЕС против России на личный транспорт граждан России. Русским гражданам запретили въезд в Европу на своих автомобилях даже в туристических целях и на короткий срок.

ФОТО: ZYGIMANTAS GEDVILA VIA WWW.IMAGO/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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