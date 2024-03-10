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У россиян с ипотекой заберут квартиры

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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Участие в государственной программе льготной ипотеки может оказаться неприятным сюрпризом для многих россиян. По словам известного российского экономиста Михаила Хазина, ситуация может обернуться проблемами для тех, кто взял ипотеку даже под условиями сниженного процента, в случае резкого ухудшения социально-экономической обстановки в стране в ближайшие месяцы. Пишет Дельта.

Основная проблема заключается в том, что многие граждане не смогут вернуть свои кредиты из-за либо снижения уровня заработной платы, либо потери работы. Как отмечает Хазин, это приведет к тому, что банки начнут отбирать квартиры, выступающие в качестве залога в ипотечных договорах. Огромное количество людей останется без дома и денег. Чтобы избежать такой ситуации, эксперт рекомендует заёмщикам начать формировать финансовую подушку безопасности уже сейчас.

Фото: sparklogic.ru

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Автор: glavred

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