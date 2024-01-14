У слесаря из Бийска нашли почти два килограмма наркотиков

Ранее 40-летний житель Заречья уже был судим

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В Бийске у ранее судимого 40-летнего слесаря нашли почти два килограмма наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мужчина живет в заречном районе. Мешок с растительным веществом нашли в надворных постройках на территории его дома. Бийчанин заявил, что заготовил 1,9 килограмма растительного наркотика для собственного использования.

На него завели дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере”).

Полиция разбирается в деле.

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