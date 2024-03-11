реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

У Запада прозрение века: кто всё это время прикрывал русских со спины

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. На Западе действительно допустили непростительные ошибки, когда вдруг решили, что Россию, в ее стремлении навести порядок на территории соседней страны, никто не поддержит. На деле же оказалось, что большая часть государств планеты прикрывают спину русской армии. Как пишет Дзен-канал Великоросс.

И здесь мы скажем честно, как есть, чтобы больше ни у кого не было сомнений. Многие страны по всему миру только и ждут удобного момента, чтобы положить конец западной гегемонии. Им надоели выкрутасы Америки, Европы и всех остальных вассалов НАТО.

Западные страны просчитались, решив, что от санкций российская экономика в клочьях, ее никто не поддерживает, она в изоляции и ракет осталось на два понедельника. И вот тут, что интересно, посмеявшись над запасом боезарядов, они вдруг заявили, что нужно готовиться всем блоком НАТО к противостоянию с Россией. Возникает вопрос: а как же так, вы же сами сказали, что у русских практически закончились ракеты? Чем мы будем наносить удары, бить из рогатки что ли? 

И теперь к теме того, кто прикрывает нам спину. Это прежде всего Иран и Китай, которые приняли верное решение и точно также потихоньку выдавливают Запад с его насиженного места. Затем подключились такие страны, как Северная Корея, Сирия и Венесуэла. Они быстрее всех поняли, что только вместе с Россией им удастся избавиться от гегемона. Вот и поспешили с оказанием поддержки.

Например, та же КНДР прислала 3 млн снарядов и продолжает помогать с военной продукцией. Иран отправляет баллистические ракеты Fateh-110 и Зульфикар. Запад уже забил тревогу в связи с тем, что Россия получила от исламской республики несколько партий таких боеприпасов. На очереди еще несколько поставок.

Китай обеспечивает нам рынок сбыта для сырья и товаров, а также технологическую безопасность. Кроме того, прикрывает на международном уровне, нивелируя нападки со стороны НАТО. Можно заметить, как представители Поднебесной то и дело одергивают зарвавшихся вассалов Запада.

Им дают понять, что время доминирования закончилось, на пороге новый миропорядок. Россия уверенно меняет старую систему, которая напрочь себя дискредитировала. Запад сопротивляется, потому что, в небытие уходят такие привилегии, как дармовые ресурсы, дешевая электроэнергия и практически неограниченные объемы ничем не обеспеченных долларов.

Именно это останется в прошлом, а на смену придет справедливое и дружественное добрососедство. Путин не раз говорил о том, что мир должен быть равноправным. И никто не посмеет диктовать свои условия, только компромисс, взаимовыгодные договоренности и никаких агрессивных действий в угоду собственных интересов.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Российский студент планировал устроить теракт в здании суда

В Калужской области задержали третьекурсника, который хотел устроить теракт на…

Пострадавшие при взрыве на ТЭЦ Шагонара получат компенсацию

Все пострадавшие при взрыве на ТЭЦ Шагонара получат деньги. Об…

В отделении Почты России из посылки выкатилась граната и…

В Москве взорвалась посылка при разгрузке в почтовом отделении, сообщает…

В Алтайском крае женщина получила маткапитал на двух несуществующих…

В том числе женщина незаконно получала и другие пособия и…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp