У Запада прозрение века: кто всё это время прикрывал русских со спины

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11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. На Западе действительно допустили непростительные ошибки, когда вдруг решили, что Россию, в ее стремлении навести порядок на территории соседней страны, никто не поддержит. На деле же оказалось, что большая часть государств планеты прикрывают спину русской армии. Как пишет Дзен-канал Великоросс.

И здесь мы скажем честно, как есть, чтобы больше ни у кого не было сомнений. Многие страны по всему миру только и ждут удобного момента, чтобы положить конец западной гегемонии. Им надоели выкрутасы Америки, Европы и всех остальных вассалов НАТО.

Западные страны просчитались, решив, что от санкций российская экономика в клочьях, ее никто не поддерживает, она в изоляции и ракет осталось на два понедельника. И вот тут, что интересно, посмеявшись над запасом боезарядов, они вдруг заявили, что нужно готовиться всем блоком НАТО к противостоянию с Россией. Возникает вопрос: а как же так, вы же сами сказали, что у русских практически закончились ракеты? Чем мы будем наносить удары, бить из рогатки что ли?

И теперь к теме того, кто прикрывает нам спину. Это прежде всего Иран и Китай, которые приняли верное решение и точно также потихоньку выдавливают Запад с его насиженного места. Затем подключились такие страны, как Северная Корея, Сирия и Венесуэла. Они быстрее всех поняли, что только вместе с Россией им удастся избавиться от гегемона. Вот и поспешили с оказанием поддержки.

Например, та же КНДР прислала 3 млн снарядов и продолжает помогать с военной продукцией. Иран отправляет баллистические ракеты Fateh-110 и Зульфикар. Запад уже забил тревогу в связи с тем, что Россия получила от исламской республики несколько партий таких боеприпасов. На очереди еще несколько поставок.

Китай обеспечивает нам рынок сбыта для сырья и товаров, а также технологическую безопасность. Кроме того, прикрывает на международном уровне, нивелируя нападки со стороны НАТО. Можно заметить, как представители Поднебесной то и дело одергивают зарвавшихся вассалов Запада.

Им дают понять, что время доминирования закончилось, на пороге новый миропорядок. Россия уверенно меняет старую систему, которая напрочь себя дискредитировала. Запад сопротивляется, потому что, в небытие уходят такие привилегии, как дармовые ресурсы, дешевая электроэнергия и практически неограниченные объемы ничем не обеспеченных долларов.

Именно это останется в прошлом, а на смену придет справедливое и дружественное добрососедство. Путин не раз говорил о том, что мир должен быть равноправным. И никто не посмеет диктовать свои условия, только компромисс, взаимовыгодные договоренности и никаких агрессивных действий в угоду собственных интересов.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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