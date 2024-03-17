У Зеленского созрел грандиозный план. Для победы он требует у Лондона новое супер-оружие

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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. На днях Минобороны Великобритании бодро отчиталось о втором по счету успешном испытании боевого лазера DragonFire которое было проведено на полигоне. Выглядит и звучит конечно красиво. Одно название чего стоит – “Огонь Дракона”, сразу понимаешь что речь идет о чем-то очень серьезном и крайне эффективном. Мультфильм с испытаний тоже был нарисован профессионально – сразу даётся понять, что новое оружие способно сбивать любые цели – и снаряды, и корабли, и самолеты. Кадры с полигона безусловно выглядят потрясающе: под покровом ночи, яркий луч разрезает небо и с изумительной точностью поражает цель.

Это было настолько красочно, что эксперты заподозрили, что вся эта красота была нарисована нейросетью, а самого оружия не существует в природе. А если DragonFire все же есть, то его эффективность бесконечно далека от заявленной.

Понятно, что весь этот спектакль британское оборонное ведомство разыграло специально для Москвы, что бы та испугалась и стала более послушной. Дескать смотрите, что у нас есть. Причем англичане почему-то забыли, что у самой России комплексы с боевыми лазерами давно стоят на боевом дежурстве.

В итоге Лондон просчитался – его новейшее оружие заинтересовало не Россию, а неньку. Даже видавшие виды британцы онемели от подобной наглости, хотя давно должны были привыкнуть. Подавив в себе желание послать на три буквы алчных хлопчиков, Министерство обороны Великобритании со страниц американского издания Newsweek, тактично отказало и сообщило, что не планирует передавать и размещать на ее территории лазерное оружие DragonFire, поскольку оно еще находится в рамках тестирования. Дескать Огонь Дракона хоть и очень эффективен, но в настоящий момент для запуска в серийное производство не готов, так как находится на стадии разработки и планов по передачи его кому бы то ни было нет.

Впрочем, даже если бы DragonFire и был уже полностью готов, никто бы его передавать хлопчикам не стал. После того как на полях неньки были обнулены всякие там Патриоты, Ирисы, Абрамсы, Леопарды и прочее камуфлированное железо, западные концерны не горят желанием поставлять свою на тестирование режиму обезумевшего комедианта. Продукция западного ВПК производится прежде всего для продажи, поэтому антиреклама им точно не нужна. Да и веры хлопчикам нет никакой – все не уничтожат русские, будет либо продано, либо сломано, либо утеряно. Этакая усушка и утряска по-украински. Честно говоря, и сама, разработка DragonFire, чего уж греха таить, в реальности скорее больше бесперспективная, нежели перспективная.

И все же западным союзникам надо быть чуточку скромнее и не выпячивать напоказ свои достижения, поскольку рядом всегда окажутся хлопчики с горящими глазами и загребущими руками, которые слово “Дай” разучили на всех языках. Они будут вечно жаловаться на недостаточное внимание к их нуждам. Как пишет Дзен-канал Vera Star.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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