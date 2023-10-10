Убийство Владлена Татарского раскрыто полностью: Факты, о которых пока рассказать
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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сегодня Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. СКР озвучил факты, о которых пора рассказать. Пишет Царьград.
Что произошло 2 апреля 2023-го?
По версии следствия, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова*, выполняя указания лиц, которые находились на территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой. Она передала её в качестве сувенира военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. Через непродолжительное время произошёл взрыв, в результате чего военкор погиб, а ранения различной степени тяжести получили 52 человека, которые были в кафе.
По данным следователей, преступление тщательно готовилось на территории Украины лицами, которые были против проведения СВО.
“Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ“, – говорится в сообщении.
Не только Трепова*
В СКР уточнили, что Дарья Трепова* обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России “террористический акт, совершённый организованной группой, повлекший причинение смерти человеку”, “незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённый организованной группой” и “использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление”.
Также к уголовной ответственности по статье “укрывательство особо тяжкого преступления” привлечён Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Дарьи Треповой в своей квартире после совершения теракта путём введения в заблуждение правоохранительных органов.
В СКР уточнили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.
Ложь не прошла
Напомним, изначально Трепова* пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путём удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передаёт военкору именно статуэтку со взрывчаткой.
Исполнительница теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, точно знала, что передаёт журналисту статуэтку со взрывчаткой. Об этом рассказал также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в июле текущего года.
Он подчеркнул, что в ходе расследования этого преступления специалистами была проделана просто колоссальная работа. Для установления истины было проведено порядка 200 экспертиз и допрошено порядка 400 человек. В ходе следствия 85 человек признаны потерпевшими.
Сама же Трепова* ранее дала интервью, где говорила о своих переживаниях и сожалениях. По её словам, якобы даже хотела свести счёты с жизнью после трагедии, но “её смерть никому ничего не даст”.
Кроме того, решила добавить Трепова, она раз за разом прокручивает в голове фразу рэпера Канье Уэста: “Не мир я принёс вам, но меч”. Прокручивает и спрашивает себя, как так вышло, что она не заметила меча в своих руках.
По одной фразе из Нового Завета, которую так извратила Трепова*, можно понять не только уровень её образованности, но и циничности. Трагедию, которая произошла не без её непосредственного участия, девушка опустила до уровня рэп-песенок.
Добавим, что расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта – гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц, продолжается.
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- Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Фото: BULKIN SERGEY/ NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS
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