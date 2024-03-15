Юбилейные, 35-тысячные роды зафиксировали в барнаульском перинатальном центре

Роды прошли 10 марта.

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14 марта прошла выписка 35-тысячной пациентки, ставшей мамой в перинатальном центре «ДАР».

Юбилейные роды произошли 10 марта – у молодой пары из Барнаула родилась первая дочь Ангелина весом 3290 граммов и ростом 53 сантиметра.

«Я приехала со схватками в ночь, когда дежурили заведующая родовым отделением с операционными Маргарита Александровна Андрияхова и акушерка Хабарова Любовь Алексеевна. Огромная им благодарность за профессионализм, доброту и человеческое отношение! В послеродовом отделении тоже все отзывчивые и доброжелательные», — поделилась молодая мама.

Молодых родителей поздравила заведующая акушерским физиологическим отделением, акушер-гинеколог Марина Васильевна Надеева, которая была лечащим врачом мамы после родов.

Взято отсюда.

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