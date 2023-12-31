Убрать за 60 минут: 12 хитростей, как быстро и качественно навести чистоту к Новому году

К концу года принято приводить в порядок не только дела, но и дом

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Предновогодняя генеральная уборка — важный элемент подготовки к празднику. Однако дело это весьма хлопотное, утомительное и, чего греха таить, нелюбимое — как многими хозяйками, так и абсолютным большинством их домочадцев.

Но если взять на вооружение эффективные советы от гуру чистоты и порядка, даже с генеральной уборкой можно справиться за минимум времени, получив удовольствие как от процесса, так и от результата.

Руководитель барнаульской клининговой компании Татьяна Теслева рассказала, как организовать процесс, чтобы не бегать с тряпкой и горящими глазами по дому, срываясь на путающихся под ногами членов семьи.

1. Приготовьте инвентарь и средства заранее, чтобы не отвлекаться на их поиски. В клининговых компаниях используют специальные тележки-органайзеры, дома можно взять большой таз или коробку — главное, чтобы все было под рукой.

Профессиональные клининговые компании имеют в арсенале набор средств для каждого типа загрязнения. В быту же не стоит покупать много «химии» на все случаи жизни, гораздо удобнее пользоваться универсальными средствами. Необходимый минимум: жидкость для мытья посуды, спрей-антижир, средство для стёкол, зеркал и блестящих поверхностей, очиститель для сантехники, жидкость для мытья полов. Проверьте, есть ли в достаточном количестве стиральный порошок и кондиционер для белья — стирать придётся много.

Кроме того, понадобится несколько тряпочек из микрофибры.

«Это лучшая ткань для уборки, она отлично впитывает и удерживает пыль, грязь, влагу, благодаря большему внутреннему пространству между волокнами, нежели в обычной ткани», — объясняет Татьяна Теслева.

Очень удобно распределить салфетки по цветам для разных целей — для мебели, для стен и натяжных потолков, для сухой уборки и так далее.

Приготовьте резиновые перчатки, пару хозяйственных губок, швабру, пылесос с насадками для уборки пола, мебели и узких щелей. Может пригодиться старая зубная щётка — она поможет вычистить труднодоступные места.

Фото: pixabay.com

2. Снимите и сложите в ванну или душевую кабину весь текстиль — шторы, пледы, покрывала, постельное бельё, столовый и банный текстиль, декоративные подушки, коврики из ванной и туалета, мягкие игрушки.

При стирке обязательно используйте кондиционер для белья.

«Он убирает статическое электричество и обволакивает волокна тканей катионными поверхностно-активными веществами, благодаря чему домашний текстиль будет гораздо меньше притягивать пыль», — объясняет эксперт.

Фото: pixabay.com

3. Начинайте уборку со спальни. Это наименее проходимая комната в доме. Её можно быстро убрать, закрыть дверь и больше туда не ходить, пока всё не закончится. Далее идут зал, детская, кухня и туалет с ванной.

4. Во время уборки двигайтесь в комнате слева направо и сверху вниз. Так удастся избежать попадания пыли на уже убранные поверхности. Полы моют, а паласы пылесосят в последнюю очередь.

5. Отодвиньте от стены всю «движимую» мебель и бытовую технику. Протрите/пропылесосьте как задние поверхности её самой, так и пол, на котором она стоит.

Фото: pixabay.com

6. За 10-15 минут до начала уборки в ванной, туалете и на кухне побрызгайте чистящими средствами поверхности и бытовую технику (керамическую плитку, фартук, плиту, духовку, раковину, смесители, ванну или душевую кабину, унитаз).

Это необходимо, чтобы активные вещества успели расщепить молекулы грязи, — после вам останется лишь протереть всё тряпочкой. А пока они «отмокают» вы как раз успеете закончить уборку в предыдущей комнате.

7. Для мытья окон эксперт рекомендует пользоваться салфеткой PVAmicro. Они относятся к профессиональным средствам для уборки и стоят дороже обычных, однако процесс и результат того стоят.

«Никаких разводов, никакого ворса! Пара движений — и окна, зеркала, любые блестящие поверхности просто сияют», — уверяет Татьяна Теслева. При аккуратной эксплуатации такие салфетки прослужат вам 8-10 лет.

8. Для быстрой и эффективной уборки эксперт рекомендует складывать тряпки и салфетки специальным способом.

«Обычно тряпку берут комком, но это неэффективно, так её нужно после каждой поверхности протирать, чтобы не растаскивать пыль с одного места на другое. Метод, которым пользуются клининговые компании, напоминает то, как мы пользуемся носовыми платочками. Он позволяет сделать из одной тряпки от 8 до 16 чистых рабочих поверхностей для протирки. Это существенно сэкономит ваше время», — рассказала Татьяна Теслева.

9. Не забудьте протереть:

— натяжной потолок — лучше использовать сухую салфетку из микрофибры или акрила, последняя за счёт электростатического эффекта соберёт пыль и не оставит разводов, как это может сделать влажная тряпка; — стены и декор на них (картины, фотографии, панно); — межкомнатные и входные двери — несмотря на их негоризонтальное расположение, на них прекрасно ложится пыль и образуется серый налёт; — трубы и радиаторы; — плинтусы. Причём их лучше протирать сухой тряпкой — при использовании влажных на стенах над плинтусами со временем появляются серые полосы; — верхушки шкафов, холодильника — любых предметов, стремящихся к потолку; — листья комнатных растений — множественные мелкие листочки можно обильно опрыскать водой (чтобы стекала), предварительно поставив горшок в ванну; — вентиляционные решётки; — монитор и клавиатуру компьютера, экран телевизора — сухой или PVA- салфеткой; — игрушки: их нужно обязательно промыть с безопасным моющим средством (подойдёт обычное для мытья посуды); — матрасы нужно пропылесосить специальной насадкой для мебели с двух сторон.

10. Нельзя:

— протирать книги влажной тряпкой (может появиться плесень и неприятный запах): лучше использовать сухую салфетку или вовсе пропылесосить; — использовать новое чистящее средство сразу на поверхности, которую собираетесь чистить: иначе можно нанести непоправимый урон. Сначала попробуйте средство на незаметном участке. Но даже если оно вам подходит, наносите его на влажную салфетку, а не на поверхность, так концентрация «химии» будет меньше, и вы не повредите вещи, — советует эксперт. — начинать примерку одежды и разбор забытых и «внезапно» обнаруженных предметов: этот процесс затягивает надолго, лучше выделить для него отдельное время.

11. Привлекать ли домочадцев к уборке? Это решение индивидуальное, считает эксперт.

Если вы уверены, что способны эффективно организовать домашних себе в помощь — велком! Вы разделите фронт работы, а в команде дело пойдёт легче и быстрее. Например, дети-школьники могут не только навести порядок в «своих» шкафах, но и собрать текстиль для стирки, снять крючки со штор, протереть стены и мебель и т.п. А мужу можно поручить «тяжёлый труд» — почистить духовку или ванну.

«Лично я предпочитаю делать уборку одна под любимые музыкальные композиции. Для меня это нечто интимное. Да и в целом я считаю, что за то время, пока будешь объяснять задачу, десять раз успеешь сделать всё сама», — считает Татьяна Теслева.

12. Расхламление помещений. Генеральная уборка включает также наведение порядка в шкафах, документах, домашней аптечке, холодильнике, библиотеке — однако это лучше сделать в отдельное время. Идеально — в качестве подготовительных этапов. Перебрать сотни вещей и вещиц, сверить сроки годности, отсортировать и подремонтировать за один раз очень сложно — вы устанете не только физически, но и морально.

Генеральная уборка — это как в русской пословице: глаза боятся, а руки делают, считает наш эксперт. При правильно организованной работе среднее время, затраченное на одну комнату, составляет 20-30 минут, то есть на однокомнатную квартиру понадобится не больше часа. Зато после того как вы всё отчистите и выбросите весь хлам, можно смело наряжать ёлку и украшать дом к Новому году.

город Горняк



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