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Участника СВО очернили на весь самолет. Расплата не заставила себя ждать

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01 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Следственный комитет России начал уголовное дело в связи с нарушением прав участника специальной военной операции, который был вынужден покинуть авиарейс в Москве. Об этом сообщили в самом ведомстве. Пишет “Царьград”.

Произошла неприятная и неуважительная ситуация на борту самолета, который летел из Москвы в Барнаул. Мужчина, получивший ранение в зоне военной операции, намеревался вернуться домой после лечения в госпитале. Однако его унизили и выгнали с рейса.

Причиной стала подозрительность стюардессы, которая заподозрила пассажира в курении в туалете, так как от него доносился запах табака. Сам участник военной операции пояснил, что он курильщик, но не нарушал правил, установленных на борту, и запах табака на его одежде был случайным. Другие пассажиры заявили, что не чувствовали запаха табака и не видели окурков. Датчики дыма в туалете также не сработали.

Стюардесса была неуклонна, и она вызвала командира самолета, который вынудил солдата покинуть борт. Мужчине пришлось добираться домой другим рейсом.

Однако авиакомпания не осталась безнаказанной, и уже через несколько часов последовала возмездие. Следственный комитет взялся за расследование данного инцидента.

“Участник специальной военной операции, возвращавшийся домой после лечения от полученного ранения, был вынужден покинуть рейс из-за подозрений сотрудников авиакомпании в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и не было установлено никаких фактов, подтверждающих эти обвинения. Председателем Следственного комитета России дано поручение следственному управлению по особо важным делам западного межрегионального судебно-трасологического отдела СК России возбудить уголовное дело и представить доклад по данному факту. Расследование будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства”, – говорится в официальном заявлении Следственного комитета России.

Фото: 4x4photo.ru

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Автор: glavred

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