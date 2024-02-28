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Участники съезда депутатов в Приднестровье обратятся за помощью к РФ

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В проекте резолюции также содержатся обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента и ОБСЕ с просьбой не допустить эскалации в отношениях между Приднестровьем и Молдавией

Участники съезда депутатов в Приднестровье обратятся за помощью к РФ

Флаг России / Фото: unsplash.com

Участники открывающегося в Приднестровье съезда депутатов всех уровней намерены обратиться за помощью к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции съезда, который получили парламентарии.

В документе содержится просьба в адрес Совфеда и Госдумы “о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы”, с учетом факта проживания на территории республики свыше 220 тысяч граждан РФ, а также положительного опыта российского миротворчества на Днестре.

Также в нем содержатся обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента и ОБСЕ с просьбой не допустить эскалации в отношениях между Приднестровьем и Молдавией.

горняк

Источник

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