Участники съезда депутатов в Приднестровье обратятся за помощью к РФ

В проекте резолюции также содержатся обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента и ОБСЕ с просьбой не допустить эскалации в отношениях между Приднестровьем и Молдавией
Флаг России / Фото: unsplash.com
Участники открывающегося в Приднестровье съезда депутатов всех уровней намерены обратиться за помощью к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции съезда, который получили парламентарии.
В документе содержится просьба в адрес Совфеда и Госдумы “о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы”, с учетом факта проживания на территории республики свыше 220 тысяч граждан РФ, а также положительного опыта российского миротворчества на Днестре.
Также в нем содержатся обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента и ОБСЕ с просьбой не допустить эскалации в отношениях между Приднестровьем и Молдавией.
горняк
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