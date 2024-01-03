Участок трассы А-322 в Алтайском крае вновь доступен для транспорта

Ранее дорогу закрывали из-за непогоды

Фото: alt.rosavtodor.gov.ru

В Алтайском крае восстановлено движение по трассе А-322, где участок закрывали из-за непогоды, сообщает Упрдор “Алтай”.

“Сняты ограничения на федеральной автомобильной дороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 – км 87)”, – рассказали в ведомстве.

Перерыв в движении составил два часа. На участке работало 27 единиц спецтехники: дорогу очищали от снега и обрабатывали противогололедными материалами.

В управлении подчеркнули, что погодные условия остаются сложными на всей территории Алтайского края, на федеральных трассах задействовано 169 дорожных машин.

новости Локтевский



Источник