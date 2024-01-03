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Участок трассы А-322 закрыли в Алтайском крае из-за непогоды

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На дороге проводится снегоочистка и обработка противогололедными материалами

Участок трассы А-322 закрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Фото: alt.rosavtodor.gov.ru

В Алтайском крае закрыто движение по участку трассы А-322 по причине сложных метеорологических условий, сообщает Упрдор “Алтай”.

“Ограничения действуют для всех видов транспортных средств на автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 – км 87) с 14:30 (10:30 МСК) 3 января”, – рассказали в ведомстве.

На данный момент на участке дороги проводится снегоочистка и обработка противогололедными материалами: привлечено 27 единиц техники.

Обновлено в 16:42 Движение по трассе А-322 в Алтайском крае восстановлено. По данным синоптиков, в Алтайском крае сутки 3 января будут метели, мокрый снег, гололедные явления, усиление ветра до 18-23 м/с. Возможно резкое похолодание, в частности, по западу ожидается до -25 градусов. Усиление ветра прогнозируется в Бийском, Змеиногорском, Зональном, Краснощековском, Поспелихинском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Чарышском районах.

Ранее барнаульцев призвали отказаться от поездок из-за метелей и снегопадов.

новости Алтайский

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