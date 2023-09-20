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Ученицу из Рубцовска, которая пронесла калькулятор на экзамен, признали невиновной - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Ученицу из Рубцовска, которая пронесла калькулятор на экзамен, признали невиновной

ГОРНЯК2201 mins
Ученицу из Рубцовска, которая пронесла калькулятор на экзамен, признали невиновной В июне 2023 года учащаяся 11 класса одной из школ города Рубцовска во время проведения ЕГЭ по биологии принесла на экзамен калькулятор. Девушка рассказала, что калькулятор оказался при ней во время проведения экзамена не случайно. Накануне ей написала классный руководитель и сообщила, что его нужно взять на экзамен по биологии. Ученица открыто занесла калькулятор в аудиторию, но не воспользовалась им ввиду отсутствия необходимости. При рассмотрении дела мировой судья Рубцовска пришел к выводу об отсутствии в действиях учащейся состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации). Доказательства ее вины в форме умысла в совершенном правонарушении отсутствуют, дело прекращено за отсутствием состава правонарушения. Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

В июне 2023 года учащаяся 11 класса одной из школ города Рубцовска во время проведения ЕГЭ по биологии принесла на экзамен калькулятор. Девушка рассказала, что калькулятор оказался при ней во время проведения экзамена не случайно. Накануне ей написала классный руководитель и сообщила, что его нужно взять на экзамен по биологии. Ученица открыто занесла калькулятор в аудиторию, но не воспользовалась им ввиду отсутствия необходимости.

При рассмотрении дела мировой судья Рубцовска пришел к выводу об отсутствии в действиях учащейся состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации). Доказательства ее вины в форме умысла в совершенном правонарушении отсутствуют, дело прекращено за отсутствием состава правонарушения. Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

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