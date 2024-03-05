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Учения по отработке рисков во время паводка прошли в Алтайском крае

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Учения прошли в поселке Затон, который практически ежегодно становится эпицентром проблем

Учения по отработке рисков во время паводка прошли в Алтайском крае

Учения в Алтайском крае / Фото: t.me/mchs_altkray

В Алтайском крае прошли командно-штабные учения по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, сообщает региональное МЧС.

Учения прошли в поселке Затон, который практически ежегодно становится эпицентром применения сил и средств системы РСЧС в паводкоопасный период.

“В ходе учений были продемонстрированы возможности современной техники, которая будет задействована в случае паводка. Были отработаны несколько вводных: доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в населенный пункт, отрезанный половодьем; транспортировка пострадавших с использованием высокопроходимой техники и спасение провалившегося под лед”, – рассказали в ведомстве.

Здесь же зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко и начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров провели заседание.

“Сформированная группировка сил и средств и наше межведомственное взаимодействие позволят обеспечить необходимый уровень защиты населения и территорий. Порядка двух тысяч человек и 300 единиц техники – группировка, предназначенная для оперативного реагирования. Подготовка в любом случае идет по наихудшему сценарию развития ситуации, независимо от прогнозов”, – отметил Макаров.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также принял участие в совещании.

“Безаварийный пропуск паводковых вод является на данный момент одной из первостепенных задач. Несмотря на всю серьезность риска возникновения паводка, для нас данная ситуация не является новой. Все территории, подверженные подтоплению, нам хорошо известны и именно поэтому сегодняшняя тренировка проводится в 35 муниципальных образованиях”, – отметил глава региона.

Завтра, 6 марта, в крае пройдут учения по защите населенных пунктов от природных пожаров.

горняк

Источник

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