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Ученые из Китая создали ядерную батарейку для смартфонов

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По словам разработчиков, она абсолютно безопасна и защищена от взрывов

Ученые из Китая создали ядерную батарейку для смартфонов

Фото: pxhere.com

Китайский стартап Betavolt представил первую в мире миниатюрную ядерную батарею. Об этом сообщает Indipendent.

Аккумулятор по размеру меньше монеты, утверждается, что без подзарядки он сможет работать около 50 лет.

При этом изобретатели отмечают, что батарейка абсолютно безопасна, защищена от взрывов и может работать при температурах от -60 до +120 градусов. Когда изотопы, которых внутри 63, распадаются, то они превращаются в стабильные и нерадиоактивные изотопы меди.

Предполагается, что использовать такие батареи можно будет в смартфонах, дронах, медицинской аппаратуре и различных датчиках. В данный момент батарея уже проходит испытания. В перспективе она может быть готова к продаже и к использованию в коммерческих целях.

Окончательные даты завершения тестов пока не называются.  

горняк

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