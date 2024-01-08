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Ученые нашли ягоду, которая снижает риск смерти

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Есть ее рекомендуют весь год, а не только в сезон

Ученые нашли ягоду, которая снижает риск смерти

Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, что употребление в пищу некоторых ягод значительно снижает риск смерти. Об этом сообщает The Journal of Nutrition.

Эксперимент проводили восемь лет и исследовали данные 37 232 человек. Самой полезной ученые назвали клюкву, употребление которой снижает риск смерти на 31%. В то же время у клубники результат скромнее – 14%, а у черники и ягод в целом – 21%.

Специалисты отметили, что ягоды полезны благодаря катехинам и флавонам, которые играют важную роль в защите от недугов. Они помогают в борьбе с рядом серьезных заболеваний.

Отмечается, что есть ягоды нужно не только в сезон, а целый год.

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