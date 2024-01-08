Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ученые назвали факторы, которые влияют на развитие слабоумия

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Снизить риск деменции поможет здоровый образ жизни и активность

Ученые назвали факторы, которые влияют на развитие слабоумия

Фото: pxhere.com

Британские и нидерландские ученые проверили данные 350 тысяч человек и выявили факторы развития слабоумия. Результаты исследования опубликовали в издании JAMA Neurology.

Исследователи выяснили, что лишь один из множества факторов, влияющих на развитие болезни Альцгеймера, имеет генетическую природу. Также на развитие заболевания влияют социально-экономический статус, степень потребления алкоголя, социальная изоляция и ряд других факторов.

По словам исследователей, для того чтобы защититься от развития деменции и Альцгеймера, нужно вести здоровый и активный образ жизни.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Центробанк Ирана: банки страны и России могут проводить операции напрямую

08.01.2024

 Новости

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

08.01.2024

 Новости

Dagens Nyheter: после вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных

08.01.2024

 Новости

Газзаев о Шершуне: он оставил большой след в самом начале становления ЦСКА

08.01.2024

 Новости

ВСУ обстреляли промышленную зону в Шебекино под Белгородом

08.01.2024

 Новости

На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие

08.01.2024

 Новости

ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

08.01.2024

 Новости

Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

08.01.2024

 Интересное

Ученый предупредил о том, что в 2024-м на Землю обрушится множество магнитных бурь

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix