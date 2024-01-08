Ученые назвали факторы, которые влияют на развитие слабоумия

Снизить риск деменции поможет здоровый образ жизни и активность

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Британские и нидерландские ученые проверили данные 350 тысяч человек и выявили факторы развития слабоумия. Результаты исследования опубликовали в издании JAMA Neurology.

Исследователи выяснили, что лишь один из множества факторов, влияющих на развитие болезни Альцгеймера, имеет генетическую природу. Также на развитие заболевания влияют социально-экономический статус, степень потребления алкоголя, социальная изоляция и ряд других факторов.

По словам исследователей, для того чтобы защититься от развития деменции и Альцгеймера, нужно вести здоровый и активный образ жизни.

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