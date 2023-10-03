03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Ученые назвали простой способ сохранить здоровье

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Для поддержания организма достаточно нескольких минут активности

Фото: pxhrere.com

Австралийские и британские ученые провели исследование, чтобы выяснить, какие бытовые занятия помогут человеку сохранить здоровье. Результат работы опубликовали в журнале The Lancet Public Health. Исследователи отметили, что в последнее время очень много работ посвящено тому, что пользу организму приносят не только целенаправленные занятия спортом, но и короткие бытовые активности.

Выяснилось, что для поддержания организма достаточно двух-трех минут непрерывных действий. 

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости