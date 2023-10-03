Ученые назвали простой способ сохранить здоровье

Для поддержания организма достаточно нескольких минут активности

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Австралийские и британские ученые провели исследование, чтобы выяснить, какие бытовые занятия помогут человеку сохранить здоровье. Результат работы опубликовали в журнале The Lancet Public Health. Исследователи отметили, что в последнее время очень много работ посвящено тому, что пользу организму приносят не только целенаправленные занятия спортом, но и короткие бытовые активности.

Выяснилось, что для поддержания организма достаточно двух-трех минут непрерывных действий.

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