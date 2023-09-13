Ученые назвали специю, которая действует как лекарство для желудка

Она очень популярна в Индии и славится своими полезными свойствами

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Ученые провели исследование и выяснили, что одна специя может помочь с расстройствами желудка так же, как омепразол. Об этом сообщает “МК”.

В эксперименте приняли участие 150 человек, которые испытывали проблемы с желудком. Их разделили на группы, одна из которых принимала омепразол, другая – куркуму, а третья – комбинацию этих веществ. Выяснилось, что куркума и омепразол оказали похожий эффект.

При этом эксперты отметили, что пока данных слишком мало, чтобы рекомендовать куркуму вместо лекарств.

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