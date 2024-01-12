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Ученые обнаружили новую угрозу человечеству, связанную с раком

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Скорее всего, на это влияют какие-то изменения в окружающей среде

Ученые обнаружили новую угрозу человечеству, связанную с раком

Лаборатория онкологической поликлиники “Надежда”/ Фото: amic.ru

Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний онкологическими заболеваниями в мире среди молодежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

“Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде, будь то что-то в нашей пище, лекарствах или в чем-то, что мы еще не определили”, – отметили исследователи.

Резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире выявили в Северной Америке, Австралии и Западной Европе. В частности, в США за последние 20 лет частота выявления раковых заболеваний выросла на 12,8%.

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