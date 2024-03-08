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Ученые оценили вероятность магнитной бури 8 марта

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Магнитосфера сегодня перейдет в возбужденное состояние

Ученые оценили вероятность магнитной бури 8 марта

Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com

Вероятность магнитной бури 8 марта составляет 20%, а сильного магнитного шторма – 5%, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии.

По данным специалистов, сегодня магнитосфера большую часть времени будет спокойной и находиться в трехбалльной зоне. К середине дня она перейдет в возбужденное состояние, достигнув четырех баллов, но потом активность снова снизится до трех. Магнитные бури начинаются от пяти баллов.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рассказала, как метеочувствительным людям спастись от влияния магнитных бурь.

новости Алтайский

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