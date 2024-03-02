реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ученые оценили вероятность сильной магнитной бури 2 марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Специалисты не исключают такого сценария

Ученые оценили вероятность сильной магнитной бури 2 марта

Солнце / Фото: NASA / unsplash.com

Вероятность сильной магнитной бури 2 марта составляет 5%, а магнитного шторма – 1%, пишет “МК” со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии.

По данным специалистов, индекс геомагнитной активности сегодня большую часть дня будет оставаться в двухбалльной зоне, а к вечеру по московскому времени достигнет 3 баллов, что относится к незначительным колебаниям.

Ранее кардиолог Анна Ефремушкина рассказывала amic.ru, что магнитные бури не оказывают на организм никакого серьезного влияния.

город Горняк

Источник

горняк22 телеграм
В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

Сегодня, 4 марта, на дорогах и тротуарах работает 130 дорожных…

Узнать больше
Меры по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности обсудили в Барнауле

Меры по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности обсудили в Барнауле

В администрации города Барнаула состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности…

Узнать больше
Работа операторов БПЛА Южной группировки войск РФ попала на видео

Работа операторов БПЛА Южной группировки войск РФ попала на видео

Работу боевого расчета операторов БПЛА мотострелкового подразделения Южной группировки войск…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp