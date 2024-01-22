Ученые предсказали пандемию из-за “зомби-вирусов”, найденных в Сибири

Исследователи уже нашли вирусы, которые заразны даже спустя почти 50 тысяч лет

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В вечной мерзлоте Арктики и Сибири скрываются вирусы, которые могут вернуться и вызвать новые эпидемии из-за потепления и бурения нефтяных скважин, пишет РБК.

“Зомби-вирусами” ученые называют возбудителей болезней, которые были активны в прошлом, но теперь заморожены. Исследователи уже нашли вирусы, которые заразны даже спустя почти 50 тысяч лет.Ученые уже приступили к планированию сети мониторинга, чтобы на ранних этапах выявлять заболевания, вызываемые древними вирусами, оказывать медпомощь инфицированным и предотвращать выезд заболевших за пределы региона.

Вирусологи отметили, что сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на болезнях, которые могут появиться в южных районах и затем распространиться на северные. При этом мало внимания уделяется заболеваниям, которых могут возникнуть в северных районах.

По словам ученых, наибольший риск связан не с таянием вечной мерзлоты, а с исчезновением арктического морского льда, в результате чего вырастет промышленное развитие Сибири. Это высвободит огромное количество патогенов.

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