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Ученые рассказали, какие ягоды могут помочь прожить до самой старости

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Риск смерти с ними снижается на 31%

Ученые рассказали, какие ягоды могут помочь прожить до самой старости

Фото: “Википедия”

Клюква сильнее любых других лесных ягод способствует долголетию. Об этом пишет издание “АиФ” со ссылкой на исследование американского научного издания Journal of Nutrition.

Исследователи оценили, как потребление ягод влияет на смертность. В течение восьми лет под их наблюдением были 37 232 человека. Изучались пищевые привычки участников и объем флавоноидов, который поступал в их организм с ягодами.

Аналогичным действием обладают и другие ягоды, например, клубника снижает риск преждевременной смерти на 14%, черника – на 21%. Клюква снижает риск ранней смерти вообще на 31%.

Удалось установить, что эффект клюквы от летальных исходов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и обмена веществ составил 51%. Не последнюю роль в благотворном влиянии на организм играют и антоцианы, которыми также богата клюква.

Помимо клюквы, авторы исследования рекомендуют уделять наибольшее внимание любым ягодам от красного до фиолетового цветов.

Горняк22

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