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Ученые заявили о возможном самоуничтожении Земли

ГОРНЯК2201 mins

Специалисты предрекают увеличение числа природных катастроф

Фото: pxhere.com

Американские физики заявили о том, что Земля начала вращаться быстрее, а ее ось постепенно смещается. Результаты исследования опубликовали на сайте Earth Save Science Collaborative.

Исходя из полученных данных, специалисты пришли к выводу о том, что происходящие изменения приведут к росту количества природных катастроф. Землетрясения, цунами и извержения вулканов будут происходить чаще.

Со временем, как считают физики, магматические очаги под поверхностью Земли активизируются, это приведет к сильным подземным толчкам и снижению теплопроводности Мирового океана.

Исходом для планеты станет самоуничтожение. 

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