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Ученый предупредил о том, что в 2024-м на Землю обрушится множество магнитных бурь

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По словам эксперта, Солнце достигнет максимума своей активности

Ученый предупредил о том, что в 2024-м на Землю обрушится множество магнитных бурь

Фото: pxhere.com

Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук Сергей Богачев рассказал о том, что в 2024 году на Землю обрушится очень много магнитных бурь. Его слова передает РИА Новости.

По словам эксперта, Солнце достигнет максимальной активности, из-за чего количество магнитных бурь может увеличиться до нескольких штук в месяц.

Эксперт добавил, что если сравнивать 2023 и 2024 год, то новый будет гораздо активнее как в солнечном, так и в геомагнитном спектрах, так что ученые ожидают большое количество различных волнений.

Горняк22

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